Elon Musk, ancien allié du président américain Donald Trump, a déclaré avoir lancé un nouveau parti politique aux États-Unis pour défier ce que le milliardaire de la technologie a décrit comme le “système à parti unique” du pays.

Musk, l'homme le plus riche du monde et le plus grand donateur politique de Trump lors de l'élection de 2024, a eu une amère dispute avec le président après avoir dirigé les efforts des Républicains pour réduire les dépenses et supprimer des emplois fédéraux en tant que chef du soi-disant Département de l'efficacité gouvernementale.

“Quand il s'agit de ruiner notre pays avec des déchets et des pots-de-vin, nous vivons dans un système à parti unique, pas dans une démocratie”, a déclaré le patron de SpaceX et Tesla sur X, la plateforme de médias sociaux dont il est propriétaire.

“Aujourd'hui, le Parti Amérique est créé pour vous rendre votre liberté”. Musk a cité un sondage publié sur X vendredi, jour de l'Indépendance des États-Unis, dans lequel il demandait aux personnes interrogées si elles souhaitaient “l'indépendance du système bipartite (certains diraient unipartite)” qui domine la politique américaine depuis près de deux siècles.

Le sondage par oui ou par non a recueilli plus de 1,2 million de réponses.

“Par un facteur de 2 contre 1, vous voulez un nouveau parti politique et vous l'aurez !”, a-t-il posté samedi.

Trump a menacé d'expulser Musk

La querelle entre Trump et Musk a repris de manière dramatique à la fin du mois dernier, lorsque Trump a poussé les Républicains au Congrès à faire passer en force son vaste programme national de réduction de dépenses.

Musk a exprimé une opposition farouche à la législation et a impitoyablement attaqué ses partisans républicains pour avoir soutenu “l'esclavage de la dette”.

Il a rapidement promis de lancer un nouveau parti politique pour défier les législateurs qui ont fait campagne sur la réduction des dépenses fédérales pour ensuite voter en faveur du projet de loi, qui, selon les experts, ajoutera 3,4 milliards de dollars supplémentaires sur une décennie au déficit américain.

Après que Musk a vivement critiqué le projet de loi de dépenses phare, qui a finalement été adopté par le Congrès et promulgué, Trump a menacé d'expulser le magnat de la technologie et de retirer les fonds fédéraux de ses entreprises.

“Nous devrons y réfléchir”, a déclaré le président aux journalistes lorsqu'on lui a demandé s'il envisagerait d'expulser Musk, qui est né en Afrique du Sud et possède la nationalité américaine depuis 2002.

