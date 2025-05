Hervé Morin, l’ancien ministre français de la Défense a critiqué le dernier discours d’Emmanuel Macron sur l’Ukraine. Dans une série d’interventions, ce dimanche, relayées dans des médias tels que le Journal du Dimanche sur Cnews/Euronews1, le président de la région Normandie reproche à Macron “d'inquiéter excessivement” les Français au sujet de la menace russe, l'accusant de “dramatisation” pour occulter “les sujets qui fâchent”.

Intervenant sur le plateau du Grand rendez-vous, il s’est interrogé sur l’attitude du président Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine.

Il s’est, en outre, posé la question suivante : “Est-ce qu'on a besoin d'être dans une provocation, d'être facteur d'escalade ?”.

À la suite de l'adresse d'Emmanuel Macron de mercredi soir, faisant allusion à une “menace russe” qui “nous touche” avec une “agressivité” qui “ne semble pas connaître de frontières”, l’ancien ministre de la Défense a regretté que le chef de l'État français soit “dans une provocation” à même d'être “facteur d'escalade”.

De la diversion, selon Hervé Morin

Abondant dans la voie de l'apaisement, il a souligné que “notre rôle, c'est d'essayer de trouver les voies et moyens pour qu'on obtienne le plus rapidement possible un cessez-le-feu et un processus de paix”.

“Est-ce qu'on obtient un processus de paix, un cessez-le-feu, en provoquant Poutine par les médias”, s'est-il interrogé ? “Certainement pas”.

L’ancien ministre français de la Défense, accuse ainsi Emmanuel Macron de diversion pour éloigner le regard des Français des problèmes domestiques urgents, dans le Journal du Dimanche.

Logique, fait-il remarquer, “tant qu'on parle de guerre, plus personne ne parle de la démission du gouvernement ou d'élections anticipées en juillet. Et surtout, ça évite de parler des sujets qui fâchent comme la réduction de la dépense publique ou le rééquilibrage du régime des retraites”, insiste Hervé Morin.

Lire aussi: Poutine rappelle à Macron la défaite de Napoléon, en réaction à ses propos sur la Russie