Cette annonce survient alors qu'un fragile cessez-le-feu est entré en vigueur mardi entre l'Iran et Israël, après 12 jours de guerre.

"Un Européen a été interpellé par des forces de sécurité de l'organisation du Renseignement du corps des Gardiens de la Révolution" dans le sud de l'Iran, selon le site Sepahnews. L’"individu", dont l’identité et l’origine n’ont pas été précisées, "était entré(e) en Iran comme touriste".



Cette personne "collectait des renseignements sur des sites militaires et sensibles", selon le site des Gardiens de la Révolution.



Une série d’arrestations dans un contexte tendu

Les autorités judiciaires iraniennes avaient arrêté lundi, dans la province occidentale d'Hamadane, un autre "ressortissant européen" soupçonné d'être un "espion" au service d'Israël, selon la télévision d'État.

Cette personne, dont ni le genre, ni la nationalité n’ont été révélés, était également entré(e) en Iran "comme touriste" et avait pour "mission de monter un réseau, collecter des renseignements et perturber les systèmes d'armement et de missiles en Iran".

Depuis le début de la guerre entre Israël et l'Iran, le 13 juin, les médias iraniens ont fait état de multiples arrestations de personnes accusées d'espionner pour le compte d'Israël, dans plusieurs régions du pays.

Les autorités iraniennes ont promis des procès rapides et ont annoncé l'exécution de plusieurs individus reconnus coupables de collaboration avec le Renseignement extérieur israélien, le Mossad.



Un Allemand et deux Français également détenus

Vendredi, les médias avaient déjà rapporté l'arrestation d'un ressortissant européen, là encore soupçonné d'espionnage.

L'agence de presse Mehr avait ensuite diffusé une vidéo montrant les Gardiens de la Révolution placer en garde à vue un ressortissant allemand dans la province de Markazi, à l'ouest de Téhéran. L'homme est soupçonné d'être "un espion entré en Iran comme touriste". Il est également accusé de s'être approché d'un "dépôt de munitions, d'une caserne, de tunnels de missiles et d'une base aérienne afin de recueillir des informations".



Le couple français Cécile Kohler et Jacques Paris, accusé lui aussi d'"espionnage", est détenu depuis plus de trois ans en Iran.