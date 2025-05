Créé par l’IRIS il y a douze ans, Géopolitiques de Nantes, un événement devenu un rendez-vous assez populaire de la scène nantaise, avait attiré près de 5 000 personnes pour sa dernière édition en 2024.

La ville de Nantes aurait décidé de reprendre en main l’organisation de l’événement sans prévenir l’institut de recherches qui choisissait par le passé les intervenants et les sujets abordés.

Pascal Boniface, démis de ses fonctions de directeur des Géopolitiques de Nantes en octobre dernier, a s’est insurgé dans une vidéo sur sa chaîne Youtube de la mise à l’écart de son institut, une mise à l’écart pas vraiment officielle mais de fait. Il assure accepter son éviction, mais trouve regrettable que son institution, l’IRIS, soit mise à l’index.



“On le développe, on en fait quelque chose de très populaire et des gens débarquent et disent “ce n’est plus à toi, c’est à moi! Franchement, on est près des méthodes mafieuses de Chicago (...). Très franchement, on parle de renouvellement politique mais c’est quoi ces méthodes ? Ces méthodes de spoliation, de vol et sans aucun respect, sans prendre contact avec nous”, s’est-il indigné dans cette vidéo.

Alors que l’organisation des Géopolitiques commence normalement en janvier chaque année, aucun contact n’aurait été établi entre la cité bretonne et l’institut de recherche depuis des mois.

Pascal Boniface, une figure pro-palestinienne

Le divorce entre Pascal Boniface et la maire de Nantes a lieu juste après la publication d’un message sur X du chercheur français sur le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. L’élu de Saint-Ouen accuse la France Insoumise d’instrumentalisé le dossier palestinien à son profit. Pascal Boniface s’étonne qu’il ne condamne pas le génocide en cours à Gaza et le traite de “muslim d’apparence qui ne critique pas Netanyahou”.

Si il retire très vite son message et admet avoir fait une erreur, les dés sont jetés. Ecarté des Géopolitiques, Pascal Boniface se dit aujourd’hui persuadé que ce sont ses déclarations critiques envers Israël qui lui valent cette mise à l’écart.

Il en veut pour preuve une publication de Bassem Asseh, premier adjoint à la maire de Nantes pour qui les Géopolitiques de Nantes ne peuvent être soumises aux “aléas des positions personnelles de monsieur Boniface.”



“C’est bien là le nœud du problème, mes positions sur le Proche-Orient dérangent monsieur Bassem Asseh”, conclut-il dans cette vidéo.

Depuis le début de la guerre à Gaza, Pascal Boniface s’est imposé comme l’un des rares chercheurs français à faire entendre une analyse historique des événements et très critique du non-respect du droit international par Israël. Il a été très présent dans les médias et a dénoncé à maintes reprises le génocide en cours.