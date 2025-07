Le président américain Donald Trump a démenti les informations faisant état d'un dialogue en cours avec l'Iran, insistant sur le fait que son administration ne participait à aucune discussion avec Téhéran et n'offrait aucune forme d'assistance.

Trump a également affirmé sur son réseau social que les États-Unis avaient "totalement DÉTRUIT" les installations nucléaires iraniennes, une affirmation en contradiction flagrante avec les évaluations actuelles des capacités nucléaires iraniennes.

"Je ne parle pas à l'Iran. Nous ne lui offrons rien", a déclaré Trump, réaffirmant sa ligne dure.

Ses commentaires sont intervenus quelques jours après que des médias ont rapporté que son administration avait évoqué en privé l'idée d'aider l'Iran à accéder à jusqu'à 30 milliards de dollars pour soutenir un programme nucléaire civil, une proposition qui semblait contredire le message public de Trump sur la pression maximale.

Vendredi, Trump a démenti ces informations, les qualifiant de "fake news". Selon ces informations, des membres de son administration auraient exploré des options pour fournir à l'Iran une aide financière ou un soutien technique à une initiative nucléaire pacifique, dans le cadre d'efforts secrets visant à apaiser les tensions.

Un conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran a éclaté le 13 juin lorsqu'Israël a lancé des frappes aériennes sur des sites militaires, nucléaires et civils iraniens, tuant, selon le ministère iranien de la Santé, au moins 606 personnes et en blessant 5 332.

Les États-Unis ont également bombardé trois installations nucléaires iraniennes à Fordo, Natanz et Ispahan, aggravant ainsi le conflit.

Téhéran a riposté en lançant des frappes de missiles et de drones sur Israël, tuant au moins 29 personnes et en blessant plus de 3 400, selon les chiffres publiés par l'Université hébraïque de Jérusalem.

Le conflit a pris fin grâce à un cessez-le-feu sous l'égide des États-Unis, entré en vigueur le 24 juin.