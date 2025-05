Après l’acier et l’aluminium, Donald Trump va annoncer une nouvelle salve de droits de douane qui vont changer les règles du jeu du commerce mondial.

L’annonce aura un côté solennel. Il est prévu que le président prenne la parole depuis la Maison blanche entouré de son gouvernement.

Sa stratégie à long terme est simple, forcer la réindustrialisation de l’Amérique en rendant les importations plus onéreuses.

Que sait-on de ce “liberation day”? Le président américain a entretenu le flou sur les annonces qu’il va faire, les secteurs ciblés et sur le nombre de pays concernés, ce qui a suscité de vives inquiétudes de ses partenaires commerciaux et fait décrocher les marchés financiers. Donald Trump a juste répété à l’envi que les partenaires commerciaux des Etats-Unis profitaient de l’Amérique mais dimanche dernier, il a soudain adouci son discours, promettant que “les droits de douane seront bien plus généreux, (…) ils seront plus doux que ceux que ces pays ont accordés aux États-Unis d’Amérique au fil des décennies”.

On sait juste que le président Trump compte ériger de nouvelles barrières douanières qui devraient dépendre des taxes que les pays concernés imposent sur les produits américains, mais pas seulement !

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a récemment évoqué la possibilité de cibler les 15 % des partenaires commerciaux qui enregistrent des déséquilibres commerciaux récurrents au détriment de Washington.

Une politique économique qui inquiète

Le 31 mars dernier, un rapport de Goldman Sachs a sonné l’alerte. Le géant de la finance a publié son baromètre de l’économie américaine et estime qu’une récession économique aux Etats-Unis est plus que possible. Il y aurait 35 % de probabilité que cela arrive, soit 10 points de plus que lors de son dernier rapport.

L’agence met en exergue la crainte d’un regain d’inflation, la chute à un niveau inédit depuis 2008 de l’indice d’optimisme des consommateurs, la perspective de hausse de 2 000 à 15 000 dollars (1 800 à 14 000 euros) du prix des voitures importées, mais aussi le gel des investissements. L’agence décrit une règle économique simple. Selon le rapport, le ralentissement de la croissance du revenu réel, attendu à une moyenne de 1,4 % en 2025, est un facteur d’inquiétude majeur. Une population qui gagne moins dépense moins, et l'effet domino sur la demande globale devient inévitable.

Goldman Sachs souligne que Donald Trump est prêt à “accepter une douleur économique à court terme pour atteindre ses objectifs politiques”.

La banque insiste sur le risque que la politique des taxes douanières alimente une inflation persistante.