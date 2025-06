Les forces armées turques continueront de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires de manière proactive contre d'éventuels mouvements migratoires, a indiqué le porte-parole du ministère, Zeki Akturk.

Au cours de la seule semaine écoulée, cinq terroristes du PKK fuyant leurs repaires dans le nord de l'Irak et en Syrie se sont rendus, a déclaré M. Akturk aux journalistes lors d'un point de presse à Ankara, la capitale.

Il a ajouté qu'une grande quantité d'armes, de munitions et de matériel divers avaient été saisis dans des grottes, des abris et des repaires terroristes lors de l'opération Claw-Lock et d'autres zones opérationnelles, les rendant inutilisables.



M. Akturk a rappelé que les forces armées turques poursuivaient leurs opérations de recherche et de ratissage, ainsi que leurs activités de sécurité aux frontières afin de garantir la paix, la sécurité et la stabilité du pays.

Les terroristes du PKK se cachent fréquemment dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque, pour planifier des attaques sur le sol turc.



Ces dernières années, la Turquie a réussi à vaincre le PKK, un groupe terroriste, tant sur son territoire qu'à l'étranger. Un nombre croissant de ses membres ont abandonné le groupe terroriste et se sont rendus aux forces turques. Ces transfuges pourraient bénéficier du droit pénal turc.

Au cours de sa campagne de terreur menée depuis près de 40 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE, a causé la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Israël plonge la région dans le chaos

"Alors que les discussions s'intensifient concernant le programme nucléaire iranien, Israël a lancé une attaque illégale contre notre voisin, l'Iran, mettant une fois de plus en péril la stabilité et la paix régionales", a affirmé Akturk.

Condamnant les attaques israéliennes contre l'Iran, il a souligné que le mépris du droit international par Israël lors de ses récentes attaques contre Gaza, le Liban et maintenant l'Iran révélait clairement sa volonté d'aggraver les conflits.

Il a estimé que la position agressive d'Israël, qui ne connaît pas de frontières, plongeait la région dans le chaos et qu'il doit immédiatement cesser ses attaques, provoquant une grave instabilité dans la région voisine.

"Israël doit immédiatement cesser toute rhétorique et toute attaque qui aggraveraient le conflit", ont également déclaré des sources du ministère turc de la Défense nationale, faisant référence au conflit israélo-iranien en cours.

Les sources ont affirmé que les informations faisant état de violations de l'espace aérien turc par des avions israéliens lors du premier jour des frappes aériennes contre l'Iran étaient inexactes, soulignant que, dès le début, tous les mouvements aériens étaient étroitement surveillés.

Devant l'éventualité d'une violation de l'espace aérien par des avions israéliens, des avions d'alerte ont décollé et entamé des missions de patrouille aérienne dans l'espace aérien turc, ont ajouté les sources.

Les sources ont souligné qu'avec le début des frappes aériennes israéliennes, les mesures visant à protéger "notre espace aérien et nos frontières ont été intensifiées".

"Les politiques agressives d'Israël envers Gaza, le Liban, la Syrie et l'Iran déstabilisent davantage les équilibres déjà fragiles de la région", ont ajouté les sources.



Les forces armées turques, l'une des armées les plus modernes, les plus respectées et les plus puissantes au monde, restent déterminées et capables de défendre le pays et son peuple, aujourd'hui comme demain, ont ajouté les sources.

Défense aérienne de la Turquie

Selon des sources du ministère, les efforts visant à maintenir la défense aérienne et antimissile de la Turquie en tant que système multi-couche et complet se poursuivent.

Outre les systèmes radar et de défense aérienne nationaux, les travaux se poursuivent pour renforcer les capacités de commandement et de contrôle. Des mesures ont été mises en place pour garantir que les unités de défense aérienne et les systèmes d'armes restent au plus haut niveau de préparation, ont ajouté les sources.



Soulignant que les forces armées turques étaient en service 24h/24 et 7j/7 avec une technologie et un personnel de pointe pour sécuriser les frontières de la Turquie, les sources ont souligné qu'il n'y avait pas de mouvement migratoire incontrôlé, que ces affirmations relevaient de la désinformation et qu'il n'existait aucune donnée ni confirmation officielle d'une quelconque migration massive vers le pays.

La capacité de la Turquie à assurer la sécurité des frontières et à répondre à d'éventuelles crises humanitaires est maintenue au plus haut niveau, en coordination avec les institutions étatiques compétentes, ont souligné les sources du ministère. "La Turquie agit de manière contrôlée et ordonnée, en tant que pays qui soutient la stabilité régionale et assume ses responsabilités humanitaires", ont ajouté les sources.