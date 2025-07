La frappe a visé un véhicule sur une autoroute dans le quartier de Khaldé, au sud de Beyrouth, faisant des victimes, selon un communiqué du ministère de la Santé.

Selon l’Agence de presse officielle libanaise, les frappes aériennes israéliennes ciblent des zones à Nabatieh dans le sud du pays.

Un journaliste d’Anadolu a déclaré que la frappe israélienne avait laissé le véhicule en flammes.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a affirmé que l’attaque visait un individu impliqué dans la contrebande d’armes et la préparation de complots contre les intérêts israéliens pour le compte de la Force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne.

Israël a lancé une offensive de grande envergure contre le Liban le 8 octobre 2023, qui a dégénéré en guerre totale le 23 septembre 2024. Selon les données officielles, le conflit a fait plus de 4 000 morts, plus de 17 000 blessés et près de 1,4 million de déplacés.

Les forces israéliennes ont mené des attaques quasi quotidiennes dans le sud du Liban, affirmant viser les activités du Hezbollah, malgré un cessez-le-feu conclu en novembre entre Israël et le Liban. Cette trêve a mis fin à des mois de guerre transfrontalière entre Israël et la résistance libanaise.

Les autorités libanaises ont signalé près de 3 000 violations israéliennes de la trêve, faisant au moins 225 morts et plus de 500 blessés, depuis la signature de l'accord.

En vertu de l'accord de cessez-le-feu, Israël était censé se retirer complètement du sud du Liban le 26 janvier, mais la date limite a été repoussée au 18 février après le refus de Tel-Aviv de s'y conformer. Israël maintient toujours une présence militaire dans cinq postes frontaliers.