L’aviation israélienne a frappé l'hôpital baptiste Al-Ahli, dans le centre de Gaza, tôt ce dimanche, détruisant son principal bâtiment d'accueil et le rendant inutilisable, alors que les raids aériens israéliens se poursuivent sur l'enclave assiégée.

L'hôpital, situé dans le quartier de Zeitoun à Gaza-ville, est une ressource vitale pour plus d'un million de Palestiniens des gouvernorats de Gaza et du nord de la bande de Gaza, notamment après la destruction de plusieurs grands hôpitaux de la bande de Gaza depuis octobre 2023.

D'après un communiqué du ministère de la Santé de Gaza, l’occupation israélienne a déjà détruit délibérément 35 hôpitaux dans l’enclave, les rendant totalement inopérants. Cette action, précise le communiqué, s’inscrit dans une politique persistante de famine, de soif et de privation de médicaments infligée à la population civile.

Il a qualifié le ciblage systématique des hôpitaux, centres de santé et personnels médicaux comme l’une des expressions les plus odieuses du génocide en cours, et une preuve flagrante de mépris pour les lois humanitaires internationales et les principes fondamentaux des droits de l’Homme.

Cette politique s’inscrit dans une stratégie israélienne méthodique visant à anéantir toutes les conditions de vie à Gaza et à transformer le territoire en une zone invivable, forçant ainsi la population à l’exil par la force militaire.