Les États-Unis ont approuvé une vente de kits de guidage de munitions et de soutien connexe à Israël pour un montant de 510 millions de dollars, a annoncé le Département d'État.

Cette vente potentielle comprend 3 845 kits de guidage KMU-558B/B JDAM (Joint Direct Attack Munition) pour les corps de bombes BLU-109 et 3 280 kits KMU-572 F/B JDAM pour les corps de bombes MK 82, ainsi que le soutien technique, logistique et technique associé, a déclaré lundi l'Agence de coopération pour la sécurité et la défense (DSCA).

"Cette vente proposée renforcera la capacité d'Israël à faire face aux menaces actuelles et futures en améliorant sa capacité à défendre ses frontières, ses infrastructures vitales et ses centres de population", a déclaré la DSCA.

"Les États-Unis sont attachés à la sécurité d'Israël et il est vital pour leurs intérêts nationaux d'aider Israël à développer et à maintenir une capacité d'autodéfense solide et opérationnelle. Cette vente proposée est conforme à ces objectifs".

Le communiqué ajoute que la mise en œuvre de la vente ne "modifiera pas l'équilibre militaire fondamental dans la région" et ne nécessitera pas l'affectation de représentants supplémentaires du gouvernement américain ou d'entrepreneurs en Israël.

Des alliés de longue date

Cette annonce intervient alors qu'Israël poursuit son carnage brutal dans la bande de Gaza assiégée et que le président américain Donald Trump fait pression pour un cessez-le-feu.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé plus tôt que Netanyahu avait "exprimé son intérêt" pour une rencontre avec Trump et que les deux parties "travaillaient sur une date".

"Mettre fin à cette guerre brutale à Gaza est une priorité pour le président depuis son entrée en fonction", a confié Mme Leavitt aux journalistes lors d'un point de presse.

"C'est déchirant de voir les images diffusées en Israël et à Gaza tout au long de cette guerre, et le président souhaite qu'elle cesse”, a-t-elle renchéri.

Pourtant, Washington alloue 3,8 milliards de dollars de financement militaire annuel à son allié de longue date, Israël.

Depuis octobre 2023, les États-Unis ont dépensé plus de 22 milliards de dollars pour soutenir le génocide israélien à Gaza et les guerres dans les pays voisins.



Malgré les critiques formulées par de hauts responsables américains concernant le nombre élevé de victimes civiles à Gaza, Washington a jusqu'à présent résisté aux appels à conditionner tout transfert d'armes.

Le génocide continue

Israël a tué plus de 56 500 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, dans le carnage perpétré dans l'enclave sous blocus depuis le 7 octobre 2023.

Selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA, quelque 11 000 Palestiniens seraient ensevelis sous les décombres de leurs maisons détruites.



Les experts affirment toutefois que le bilan réel des victimes dépasse largement celui annoncé par les autorités de Gaza, l'estimant à environ 200 000.

Au cours du génocide, Israël a réduit la majeure partie de Gaza en ruines et a déplacé la quasi-totalité de sa population.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.