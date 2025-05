Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a souligné, vendredi, que les enfants palestiniens de la Bande de Gaza sont confrontés à une profonde crise liée à la santé mentale et que cette situation est sans précédent dans l'histoire moderne.

“Nous n'avons pas d'exemple dans l'histoire moderne d'une population entière d'enfants nécessitant un soutien en matière de santé mentale”, a dénoncé le porte-parole James Elder lors d'un briefing de l'ONU à Genève, ajoutant : “Nous sommes en train de perdre une génération en termes d'éducation et de crise liée à la santé mentale, une situation que nous n'avons jamais vue auparavant”.

Elder a soutenu que les droits des enfants à Gaza ont été “méprisés et bafoués délibérément” et a appelé ceux qui détiennent le pouvoir à agir.

Il a ajouté que 180 000 doses de vaccins essentiels pour les enfants et des couveuses pour les prématurés ont été bloquées à la frontière depuis qu'Israël a empêché l'entrée de l'aide humanitaire au début du mois de mars.

“La protection des enfants et l'acheminement de l'aide aux enfants ne sont pas facultatifs, c'est une obligation légale”, a-t-il maintenu.

Plus de 700 Palestiniens ont été tués et quelque 900 autres blessés dans les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza depuis mardi, rompant ainsi l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers qui était en vigueur depuis le mois de janvier.

Près de 50 000 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 112 000 ont été blessés dans les attaques de l'armée israélienne contre la bande de Gaza depuis le mois d'octobre 2023.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans la Bande de Gaza.

Israël est également poursuivi pour “crime de génocide” devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de la guerre subie par l'enclave palestinienne.