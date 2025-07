Les exportations turques ont atteint un niveau record de 267 milliards de dollars sur 12 mois glissants en juin, a annoncé le ministre du Commerce, Omer Bolat. Ce chiffre marque une étape importante dans les efforts déployés par le pays pour renforcer son empreinte commerciale mondiale.

Selon les données du ministère du Commerce publiées mercredi, les exportations ont progressé de 8 % en glissement annuel pour atteindre 20,54 milliards de dollars en juin, soit la plus forte hausse mensuelle de l'année écoulée.

Au cours du même mois, les importations ont progressé de 15,3 % pour atteindre 28,7 milliards de dollars, portant le déficit du commerce extérieur à 8,17 milliards de dollars pour juin et portant le ratio de couverture des exportations par les importations à 71,5 %.

Au premier semestre 2025, les exportations turques ont totalisé 131,44 milliards de dollars, en hausse de 4,1 % par rapport à la même période l'an dernier. Les importations, quant à elles, ont atteint 180,87 milliards de dollars, en hausse de 7,2 % sur un an.

Le pays a enregistré un déficit commercial de 49,43 milliards de dollars au cours de ce semestre, avec un ratio de couverture des exportations par les importations de 72,7 %.



Renforcement des corridors commerciaux avec l'Afrique

Ces chiffres commerciaux records sont réalisés alors que la Turquie a renforcé sa connectivité avec les économies africaines grâce à une série de nouveaux accords.



Lors du Forum mondial sur la connectivité des transports qui s'est tenu à Istanbul cette semaine, la Turquie a signé des protocoles d'accord avec sept pays africains afin de les relier au projet de corridor de développement et à la route commerciale du corridor central, un axe commercial eurasiatique émergent qui s'étend de la Chine à l'Europe en passant par l'Asie centrale et la Turquie.

Le ministre des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloglu, a déclaré que le forum accueillait des représentants de haut niveau du Burkina Faso, du Congo, de Djibouti, d'Éthiopie, du Ghana, de Guinée, du Maroc, de Somalie, de Mauritanie, du Libéria, de Namibie, de Côte d'Ivoire et d'Égypte. Une session dédiée était consacrée à la connexion de l'Afrique aux corridors logistiques et de transit mondiaux.

"Ces partenariats ne concernent pas seulement les infrastructures, mais aussi l'établissement de liens commerciaux et stratégiques durables entre la Turquie et le continent africain", a souligné Uraloglu, rappelant l'importance d'intégrer les économies africaines dans des chaînes d'approvisionnement plus larges.

L'expansion des voies de transport et des relations commerciales s'inscrit dans les objectifs économiques à long terme de la Turquie, qui visent à diversifier ses marchés d'exportation et à réduire sa dépendance à l'égard de ses partenaires commerciaux traditionnels.