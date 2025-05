“Je n'admettrai pas qu’on traite ainsi des territoires profondément français”, a dénoncé Manuel Valls, le ministre de l’Outre-mer en réaction à la proposition du député républicain, Laurent Wauquiez, d’envoyer les personnes dangereuses frappées d’un OQTF sur cet archipel français situé au large du Canada.

“L’exil forcé, c‘est une méthode de colons pas d’élu de la République. (...) Aucun territoire français ne mérite d’être traité comme une zone de relégation, ” s’est insurgé le ministre dans un post sur Facebook.

Pas question pour autant de se remettre en cause pour le chef des députés LR. Ce matin sur son compte X, Laurent Wauquiez persiste et signe: “J’ai créé hier un débat en proposant d’envoyer les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans 90 jours au plus tard, ces OQTF seront dans la nature. Contrairement au monde politique qui passe son temps à se lamenter de sa propre impuissance devant les Français, je fais une proposition. “

Le candidat à la présidence de son parti a en effet proposé hier dans un entretien au quotidien très à droite JDNews “que les étrangers dangereux sous OQTF soient enfermés dans un centre de rétention à Saint-Pierre et Miquelon, hors de l’Hexagone”, où, a-t-il précisé il “fait cinq degrés en moyenne pendant l’année, 146 jours de pluie et de neige.”

Le candidat à la présidence de son parti fait ces dernières semaines de la surenchère face à Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, lui aussi candidat à ce poste. Les deux hommes multiplient les propos anti-migrants et prônent une fermeté de tous les instants notamment en matière d’immigration. Laurent Wauquiez a également proposé de supprimer le droit du sol en métropole, lors du débat à l’Assemblée sur les restrictions à Mayotte du droit du sol.

Une dénonciation unanime

Les élus du territoire ultramarin sont vent debout contre cette proposition, à l’instar de Jean-Marc Ruel, sénateur Cap sur l’Avenir, pour qui "entendre un ancien ministre, aujourd’hui député, proposer d’en faire un camp d’exil pour étrangers jugés « indésirables », c’est non seulement indigne, mais profondément choquant."

Le député de Saint-Pierre et Miquelon, Stéphane Lenormand, du groupe Liot, a été plus cinglant.

Sur Twitch dans le direct de l’émission “Hugo au Perchoir”, il a comparé l'élu auvergnat à un certain président américain: "cela traduit une incompétence et une non-maîtrise des dossiers, je le mettrai au même niveau que Donald Trump", a-t-il lancé.

Plus pragmatique, l’élu de Saint-Pierre et Miquelon et président de la collectivité territoriale, Bernard Briand, propose sur ses réseaux sociaux d’installer l'accueil des OQTF dans le département de Haute-Loire, où se situe la circonscription de Laurent Wauquiez.

Même la cheffe des députés Rassemblement national n’est pas séduite par cette idée. Marine Le Pen a écrit sur X: "La place des OQTF, c'est dans leur pays... sûrement pas dans un territoire français. Les habitants de Saint-Pierre et Miquelon ne sont pas des sous-citoyens".