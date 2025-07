S'exprimant lors de la 32e assemblée générale de l'Assemblée des exportateurs turcs (TİM) et de la cérémonie des champions de l’exportation, organisée au Centre des congrès de la Corne d’Or (Haliç) à Istanbul, Erdogan a rappelé que les exportations globales avaient atteint 7,1 milliards de dollars.

"Nous sommes devenus l’un des pays leaders dans le domaine des drones armés et non armés. Deux des trois drones vendus dans le monde sont produits par des entreprises turques ", s'est-il réjoui.

Erdogan a également insisté sur le rôle majeur de la Turquie dans plusieurs secteurs stratégiques dont la défense, l’aéronautique, l’électroménager, l’automobile ou encore l’énergie, où le pays compte parmi les principaux producteurs industriels mondiaux.



Il a rappelé qu’en 2002, l’industrie turque de défense et d’aéronautique qui affichait un taux de production locale de 20 % et seulement 248 millions de dollars d’exportations a dépassé, en 2024, les 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires, avec 6,7 milliards de dollars de biens exportés vers 180 pays ou régions.

"Dans les véhicules blindés, nous sommes devenus une véritable marque mondiale. Et avec notre avion de chasse national Kaan, les années à venir verront grandir la demande. Le succès mondial des drones turcs se prolongera, si Dieu le veut, avec nos avions de combat. ", affirme le président Erdogan.

Concernant le secteur automobile, Erdogan a précisé qu’avec plus de 37 milliards de dollars d’exportations, l’industrie automobile turque est devenue le 4e plus grand centre de production en Europe et le 12e au niveau mondial.