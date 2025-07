Plusieurs ministres --notamment Bruno Retailleau (Intérieur), Élisabeth Borne (Éducation), Gérald Darmanin (Justice) et Benjamin Haddad (Europe)-- ainsi que le président du Sénat Gérard Larcher sont attendus à ce dîner qui réunit traditionnellement de nombreuses personnalités politiques, associatives et religieuses.

En mars de cette année, Bruno Retailleau avait pourtant décliné l'invitation à partager le traditionnel repas de rupture du jeûne du ramadan à la Grande Mosquée de Paris, motivant sa décision en évoquant la laïcité.

Le Premier ministre François Bayrou devrait y prononcer un discours, comme l'avait fait Gabriel Attal l'an dernier sur ce qu’il avait qualifié "de vague d'antisémitisme".

Lors de cette soirée, le "prix du Crif" sera remis à Sophia Aram, humoriste controversée pour ses positions ouvertement islamophobes et pro-israéliennes.

Le président du Crif Yonathan Arfi, qui entame son second mandat de trois ans, devrait également s'exprimer.

Après sa réélection le 15 juin, il avait promis de mener un "travail de dialogue exigeant" avec les pouvoirs publics pour lutter contre ce qu’il a qualifié de “toutes les manifestations d'antisémitisme".

Après sa réélection, Yonathan Arfi avait également promis de "rendre résiduelle" l'influence politique de La France Insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon, critiqué par le Crif pour son soutien à la Palestine.

L’influence et la pression du Crif sur la classe politique française est régulièrement critiquée dans l’opinion publique française.

En mars de l’année 2024, lors de la réception du Crif à l’Elysée, Yonathan Arfi n’avait pas hésité à critiquer, sans ambages et devant lui, les votes de la France à l’ONU en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza.

Au 38e dîner annuel du Crif en mai 2024 , l’ancien premier ministre Gabriel Attal avait, quant à lui, dénoncé les critiques à l’égard de Tel Aviv, affirmant qu’Israël n’avait aucune “leçon de morale” à recevoir.

Dans un entretien pour TRT Français , l’essayiste et chercheur en relations internationales, Bruno Guigue critiquait en ces termes l’influence du “lobby sioniste” en France :

“On nous dit qu'il n'existe pas parce que si on admettait son existence, il faudrait reconnaître que la politique étrangère de la France est soumise à son influence. Et donc il faudrait admettre qu'il y a une sorte d'État dans l'État qui, clandestinement ou de manière souterraine, dirige la politique étrangère de la France. Or, cela correspond en grande partie à la réalité. Oui, il y a un lobby pro-israélien en France”.

L’auteur de “Aux origines du conflit israélo-arabe : l’invisible remords de l’Occident” estime, par ailleurs, que la pierre angulaire de ce groupe de pression est incarnée par le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF).

“Il y a un lobby pro-israélien dont la représentation officielle est incarnée par le CRIF. C’est une fraction de la communauté juive organisée qui prétend parler au nom des Juifs de France, qui est totalement alignée sur les exigences de Tel Aviv. Ce lobby est très influent dans les milieux politiques, médiatiques, académiques, économiques et autres…Et il exerce effectivement une pression sur la classe politique. Pour moi, c’est une évidence”, concluait-il alors.