Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné le rôle crucial de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme et a réitéré l'engagement de la Turquie à accroître ses dépenses de défense, lors de son discours devant ses homologues lors du sommet de l'OTAN à La Haye mercredi.

"L'OTAN a un rôle important à jouer dans la lutte contre le terrorisme ; la Turquie l'a toujours exprimé haut et fort", a déclaré M. Erdogan, soulignant les préoccupations de longue date de son pays face aux menaces terroristes dans la région. "La Turquie a été directement touchée par le terrorisme, et en tant qu'allié, nous prenons cela très au sérieux."



Erdogan a indiqué que le succès de l'Alliance contre le terrorisme dépend de l'unité et de la coordination. "Nous avons convenu que la lutte contre le terrorisme ne peut réussir que si les alliés coopèrent", a-t-il dit à cet egard.

Abordant les engagements financiers du bloc, M. Erdogan a félicité les alliés de l'OTAN pour l'augmentation de leurs budgets de défense : "Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons porter nos dépenses de défense à 5 % de notre PIB ; c'est ce à quoi nous nous sommes engagés. La Turquie est très proche de respecter son engagement de 5 %"

"De nouvelles crises continuent d'éclater dans le monde actuel, et cet engagement montre que l'OTAN est prête et disposée à rester unie", a affirmé Erdogan, faisant référence à la fois à l'instabilité régionale et aux menaces mondiales plus larges.



Évoquant la guerre en cours en Ukraine, Erdogan a souligné le rôle de médiateur diplomatique de la Turquie. "Une guerre fait rage en Ukraine, avec des répercussions régionales et internationales", a-t-il exprimé.



Il a rappelé qu’en mars 2022, la Turquie a organisé un sommet à Istanbul avec l'accord sur les céréales et l'échange de prisonniers de guerre étaient quelques-uns des résultats concrets de ce processus.

"Les parties nous font également confiance, et c'est pourquoi nous avons lancé un nouveau processus à Istanbul."



"Nous pensons qu'il existe une fenêtre d'opportunité, et il faut en tirer parti", a-t-il estimé espérant "ouvrir la voie à une paix durable entre la Russie et l'Ukraine.»

Le sommet de l'OTAN se poursuit jusqu'à jeudi, et les dirigeants devraient publier un communiqué conjoint renforçant les engagements renforcés de l'alliance en matière de défense.