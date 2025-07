L'accord, annoncé pour la première fois en décembre 2023, a été finalisé à Rome avec le transfert officiel de Piaggio Aero Industries et de Piaggio Aviation, deux sociétés auparavant placées sous administration extraordinaire.



Cette acquisition marque un rare moment de convergence entre les intérêts aérospatiaux turcs et européens et devrait transformer en profondeur le paysage aéronautique civil et militaire du continent.

Un bond stratégique pour l'industrie italienne

Le ministre italien des Entreprises, Adolfo Urso, a salué la finalisation de l'accord, la qualifiant de tournant dans la revitalisation de l'une des marques industrielles les plus emblématiques du pays.

"Il s'agit d'une étape stratégique pour la relance de l'un des noms historiques de l'aviation italienne, soutenu par un investisseur international majeur dont le plan industriel ouvre de nouvelles opportunités dans le secteur des drones", a déclaré M. Urso.



Le ministre a souligné que cette acquisition renforcerait la compétitivité aérospatiale italienne tout en consolidant les liens industriels avec la Turquie.

Il a relevé l'impact de l'accord sur la coopération existante de Baykar avec Leonardo, le plus grand groupe de défense italien, la qualifiant de passerelle vers un positionnement européen renforcé sur le marché aérospatial.

La vision de Baykar : Préserver l'héritage, construire l'avenir

S'exprimant après la signature de l'accord, Haluk Bayraktar, PDG de Baykar, a décrit cette opération comme étant plus qu'une simple transaction commerciale, la positionnant plutôt comme un engagement à long terme en faveur de l'innovation européenne.



"Notre objectif est de relancer Piaggio Aerospace avec une vision industrielle ambitieuse qui honore son héritage et libère tout son potentiel", a-t-il expliqué.



Bayraktar a rendu hommage à la résilience des employés de Piaggio, qui ont maintenu l'entreprise à flot pendant des années d'incertitude, et s'est engagé à travailler à leurs côtés pour stimuler l'innovation.

Selcuk Bayraktar, président et directeur technique de Baykar, a partagé ce sentiment, qualifiant cette acquisition de "grand honneur" et soulignant l'objectif de l'entreprise de renforcer le rôle de Piaggio dans les technologies de l'aviation civile et de la défense.

"Notre objectif est de revitaliser cette marque historique en investissant dans la production du P.180 Avanti EVO et en renforçant la position de Piaggio comme centre d'excellence européen pour la maintenance des avions et des moteurs", a-t-il annoncé.

Selcuk Bayraktar a ajouté que Baykar est profondément engagé à préserver l'identité unique de Piaggio tout en l'alignant sur les normes mondiales de pointe en matière de sécurité, de performance et d'innovation.

Repositionnement de Piaggio dans le secteur aérospatial mondial

Le plan de revitalisation comprend le lancement du P.180 Avanti EVO avec des capacités technologiques actualisées. L'entreprise vise également à répondre à la demande internationale pour ses drones de combat phares, le Bayraktar TB2 et le Bayraktar Akinci, grâce à la production dans les installations italiennes de Piaggio.

Parallèlement, Baykar prévoit de créer un pôle européen de maintenance d'avions et de moteurs, consolidant ainsi la place de Piaggio dans l'écosystème aérospatial du continent.



L'objectif principal est de préserver l'héritage de la marque tout en l'intégrant à l'architecture future de l'aviation sans pilote en Europe.

L'ascension fulgurante de Baykar, puissance mondiale des drones

Fondée en 2003, Baykar est devenue le premier exportateur mondial de drones. En 2023 et 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de 1,8 milliard de dollars, générant plus de 90% de ses revenus à l'international.

Baykar a signé des accords d'exportation avec 35 pays pour son drone Bayraktar TB2 et avec 15 pays pour son modèle plus avancé Akinci.

L'entreprise a été nommée premier exportateur turc de défense et d'aérospatiale pendant quatre années consécutives et s'est classée parmi les 10 premiers exportateurs tous secteurs confondus du pays en 2023 et 2024.

Selon les données de l'Assemblée des exportateurs turcs et de la Présidence des industries de défense, Baykar a représenté un tiers des exportations totales de défense de la Turquie en 2023 et un quart en 2024, s'imposant ainsi comme un moteur clé du secteur manufacturier de haute technologie de la Turquie.