Jeudi soir, lors d’un discours dans un meeting dans l'Iowa, Trump a utilisé le terme "shylock" en évoquant sa loi budgétaire phare, la “One Big Beautiful Bill”, adoptée par le Congrès plus tôt dans la journée.

"Pas de droits de succession, pas de droits de succession, pas d'emprunts bancaires auprès d'un banquier compétent, parfois, de shylocks et de personnes malhonnêtes", a-t-il déclaré.



"Ils ont volé beaucoup, beaucoup de familles. Ils ont détruit beaucoup de familles, mais nous avons fait l'inverse."

Le terme “shylock” fait référence au méchant prêteur d'argent juif dans la pièce "Le Marchand de Venise", de Shakespeare, qui exige une livre de chair d'un débiteur, le marchand Antonio, s'il ne rembourse pas un prêt.



Lorsqu'un journaliste ainterrogé plus tard le président américain sur la connotation "antisémite" de ce mot et sur ses intentions, Trump a répondu : "Non, je ne l'ai jamais entendu de cette façon. Pour moi, un shylock est quelqu'un qui prête de l'argent à des taux élevés. Je ne l'ai jamais entendu de cette façon. Vous voyez les choses différemment de moi. Je n'ai jamais entendu ça."

L'Anti-Defamation League, un groupe sioniste pro-israélien, a déclaré dans un communiqué que ce terme "évoque un cliché antisémite vieux de plusieurs siècles sur les Juifs et la cupidité, extrêmement offensant et dangereux. L'utilisation de ce terme par le président Trump est très troublante et irresponsable".

L'Anti-Defamation League a ajouté que l'utilisation de ce terme par Trump "souligne à quel point les mensonges et les complots concernant les Juifs restent profondément ancrés dans notre pays. Les paroles de nos dirigeants comptent et nous attendons davantage du président des États-Unis".



Confondre la critique d'Israël avec l'antisémitisme

L'administration Trump a donné la priorité à la lutte contre l'antisémitisme, même si ses détracteurs mettent en garde contre toute confusion entre la critique du génocide israélien à Gaza et l'antisémitisme.

Sur les campus américains, où étudiants et universitaires ont mené de grandes manifestations propalestiniennes et antigénocide l'année dernière, critiquer la politique israélienne est devenu impossible sans être taxé d'antisémite.

En 2023, l'Université de Pennsylvanie a bloqué la projection d'un documentaire critique envers Israël.

L'Université Brandeis, malgré son engagement en faveur de la liberté d'expression, a interdit l'accès à un groupe d'étudiants propalestiniens en raison de déclarations de sa section nationale.

L'Université du Vermont a annulé une conférence d'un poète palestinien après que certains étudiants l'ont faussement accusé d'antisémitisme.

Les universités américaines ont réprimé les manifestations et événements propalestiniens sur leurs campus, subissant la pression des donateurs, des anciens élèves et des responsables politiques, furieux des critiques du génocide israélien à Gaza, qu'ils présentent à tort comme une campagne antisémite contre les Juifs.

De nombreux autres campus ont également adopté une ligne dure à l'égard des groupes propalestiniens et antiguerre.



L'administration Trump a, quant à elle, déclaré qu'elle vérifiait les activités antisémites présumées lors de l'octroi de prestations d'immigration, et son conflit avec l'université Harvard s'est centré sur les allégations de la Maison-Blanche selon lesquelles l'université aurait toléré l'antisémitisme.

En 2015, il a déclaré à la Coalition juive républicaine qu'il fallait "contrôler ses politiciens" et a suggéré que le public utilisait l'argent pour exercer un contrôle.

Avant le lancement de sa campagne présidentielle de 2024, Trump a été vivement critiqué pour avoir dîné dans son club de Floride avec un nationaliste blanc négationniste.

L'année dernière, Trump a tenu des propos répétés accusant les Américains juifs s'identifiant comme démocrates de déloyauté, en raison des critiques formulées par leurs dirigeants à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le démocrate Joe Biden, alors vice-président, avait déclaré en 2014 avoir fait un "mauvais choix" de mots, le lendemain de ses propos devant une association d'aide juridique, lorsqu'il avait employé le terme "shylocks".

Biden avait évoqué ce sujet dans un discours, évoquant le séjour de son fils en Irak. Il avait rencontré des soldats ayant besoin d'aide juridique pour des problèmes sur leur territoire.

"Je parle de ces shylocks qui ont abusé de ces femmes et de ces hommes à l'étranger", avait-il déclaré à l'époque.