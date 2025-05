Lors de son arrivée à Londres en début de semaine, Gideon Sa'ar n'a pas seulement été reçu par une poignée de main diplomatique du ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, mais il a aussi été visé par une requête judiciaire urgente exigeant son arrestation pour complicité dans des crimes de guerre.





Le ministère britannique des Affaires étrangères a confirmé la tenue d'une réunion privée entre M. Sa'ar et son homologue britannique, au cours de laquelle les questions relatives au Moyen-Orient ont été abordées. Les responsables britanniques sont critiqués pour l'avoir accueilli alors que la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza fait l'objet d'un examen juridique international.





Des groupes de défense des droits de l'homme, dont le Global Legal Action Network (GLAN) et la Hind Rajab Foundation (HRF), ont déposé mercredi une demande auprès des procureurs britanniques et d'un tribunal de première instance. La demande indique que Sa'ar est directement responsable des atrocités commises lors des attaques israéliennes en cours sur Gaza.





L'affaire montre que Sa'ar a aidé et encouragé de graves violations du droit humanitaire international en Palestine, notamment la torture, l'homicide volontaire et la destruction massive de biens.





Le siège de l’hôpital Kamal Adwan : un cas emblématique

L'un des incidents centraux de l'affaire est l'assaut dévastateur mené pendant des mois contre l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, qui a été assiégé, attaqué et finalement incendié par les forces israéliennes.





Selon des documents juridiques détaillés consultés par TRT World, l'affaire lie Sa'ar au siège de l'hôpital Kamal Adwan et à la torture de son directeur, le Dr Hussam Abu Safiya.





"En tant que membre éminent du cabinet de sécurité israélien aux côtés de Benjamin Netanyahu, Sa'ar est profondément impliqué dans les décisions collectives qui ont conduit à la mort et à la souffrance massives des civils après le 7 octobre", déclare GLAN, une organisation juridique à but non lucratif basée au Royaume-Uni.





"Son rôle central dans l'élaboration et la défense de la politique militaire du gouvernement fait de lui une figure clé du leadership responsable d'une campagne que la CIJ a jugée plausiblement génocidaire", explique GLAN à TRT World.





"Le ministère des affaires étrangères, sous la direction de Sa'ar, a publié du contenu en faveur du siège de l'hôpital Kamal Adwan... Les attaques individuelles lancées tout au long de cette période impliquaient des quadcoptères et d'autres attaques aériennes qui ont tué et blessé des médecins et des patients", ajoute GLAN.





Témoignages, matériel audiovisuel





Dans le cadre de cette affaire, les documents juridiques examinés par TRT World décrivent un siège militaire soutenu de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza d'octobre à décembre 2024. Pendant près de trois mois, les forces israéliennes auraient privé l'hôpital de fournitures essentielles, effectué des frappes de drones ciblant le personnel médical, et finalement pris d'assaut et incendié de grandes parties de l'établissement.





L'hôpital a fait l'objet d'attaques répétées, dont une frappe de drone le 21 novembre qui a mis hors service les systèmes d'oxygène et d'alimentation électrique, mettant en danger les nouveau-nés de l'unité de soins intensifs, et une série d'assauts de quadcoptères qui ont blessé des médecins et des ingénieurs qui tentaient d'effectuer des réparations.





Les témoignages confirment qu'aucun combattant armé n'était présent dans l'établissement, ce qui remet en cause toute tentative de justification militaire du massacre par la partie israélienne.





La base juridique repose sur des violations du droit international humanitaire, notamment le fait de causer délibérément de grandes souffrances à des personnes protégées — patients et personnel médical — et la destruction gratuite d'infrastructures civiles sans nécessité militaire, qui sont également des crimes relevant de la juridiction de l'Angleterre et du Pays de Galles.





Détention et torture du Dr Abu Safiya

Les documents juridiques examinés comprennent des comptes rendus de la détention du Dr Abu Safiya, un médecin palestinien de haut rang enlevé par les forces israéliennes le 27 décembre 2024, à la suite de leurs attaques sanglantes contre l'hôpital Kamal Adwan.





Les récits décrivent qu'à son arrivée au centre de détention de Sde Teiman, le Dr Abu Safiya a été déshabillé de force, étroitement enchaîné et contraint de s'asseoir sur des graviers tranchants pendant plusieurs heures.





Il a été soumis à plusieurs reprises à des agressions physiques, notamment des coups de matraque et des décharges électriques, ainsi qu'à une exposition prolongée à des conditions susceptibles de lui causer de graves préjudices.









Un schéma de destruction à Gaza

D'autres témoignages examinés par TRT World et inclus dans les documents juridiques font état d'un schéma plus large de destruction et de ciblage à Gaza qui constitue de graves violations des Conventions de Genève.





Il s'agit notamment d'attaques délibérées contre des hôpitaux, des réseaux d'approvisionnement en nourriture et des infrastructures civiles, sans justification militaire claire.





Les preuves citées dans l'affaire comprennent des témoignages oculaires, et des vidéos des frappe sur des sites protégés, ainsi que des déclarations publiques de hauts responsables israéliens, y compris celle de M. Saar qui était au sein du cabinet de sécurité israélien pendant la guerre contre Gaza. Les documents sont particulièrement pertinents pour évaluer sa responsabilité pénale, compte tenu notamment de ses déclarations publiques encourageant le génocide.





"Il est clair que l'empoisonnement systématique de la jeune génération dans la société palestinienne (à Gaza comme en Judée et Samarie] élimine toute chance de paix. Un traitement de canal s'impose", avait déclaré M. Saar.





Une rencontre secrète ?





Si le ministère israélien des affaires étrangères a confirmé la visite de M. Sa'ar au Royaume-Uni et sa rencontre avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Lammy, les responsables britanniques se sont abstenus de tout commentaire sur ce voyage.





"Sa'ar est directement lié à la mort, à la destruction et à la souffrance massives en Palestine... Les fonctionnaires britanniques ne respectent pas la loi en offrant des poignées de main au lieu de menottes", a déclaré Gearoid O Cuinn, directeur du GLAN.





"Gideon Sa'ar ne peut pas se promener librement à Londres alors que les civils palestiniens sont ensevelis sous les décombres... Aucun titre officiel ne peut excuser ces atrocités", a ajouté Dyab Abou Jahjah, président de la Fondation Hind Rajab.





L'action en justice est menée conjointement par le GLAN et la Fondation Hind Rajab, avec le soutien de partenaires anonymes, dont l'identité reste confidentielle pour des raisons de sécurité.





Le Dr Ghassan Abu Sitta, chirurgien britannico-palestinien, et le Dr Azra Zyada, experte en santé publique, qui ont tous deux travaillé à Gaza, apportent des preuves supplémentaires à l'appui de l'action en justice.





M. Saar fait également l'objet d'une plainte distincte déposée auprès de la Cour pénale internationale, l'impliquant dans le déplacement forcé de civils à Gaza et dans le ciblage systématique d'infrastructures vitales.