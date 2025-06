"Nous tenons à mettre en garde Washington contre toute intervention militaire dans cette situation, ce qui constituerait une mesure extrêmement dangereuse avec des conséquences négatives réellement imprévisibles", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, lors d'un point presse à Saint-Pétersbourg (nord-ouest).

Le président américain Donald Trump n'a pas exclu une entrée en guerre de son pays, allié d'Israël, pour briser le programme nucléaire de l'Iran, accusé malgré ses démentis, de chercher à fabriquer l'arme atomique.



Si la Russie entretient historiquement de bonnes relations avec Israël, ces liens ont été affectés, depuis le début de l'offensive russe en Ukraine et de la guerre menée par Israël à Gaza. A l'inverse, Moscou s'est largement rapproché de Téhéran ces dernières années.

Un peu plus tôt, le Kremlin a rapporté un entretien téléphonique d'environ une heure entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping, condamnant les frappes israéliennes en Iran.

"Moscou et Pékin partent tous deux du principe que le règlement de la situation actuelle (...) ne peut pas être trouvé par la force et que ce règlement peut et doit être obtenu exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques", a dit, lors d'un point presse, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov.

Proposition de médiation



Le chef d'État russe avait rapidement proposé sa médiation dans le conflit entre l'Iran et Israël.



"Notre président a confirmé la volonté de la Russie de mener des efforts de médiation si nécessaire. Le dirigeant chinois s'est prononcé en faveur d'une telle médiation, estimant qu'elle pourrait contribuer à désamorcer la situation actuelle", a affirmé, ce même jeudi, M. Ouchakov.

Donald Trump, qui s'était d'abord dit "ouvert" à l'idée d'une médiation russe entre Israël et l'Iran, a changé de ton mercredi, exhortant Vladimir Poutine à se concentrer d'abord sur l'Ukraine avant d'endosser le rôle d'intermédiaire au Moyen-Orient.