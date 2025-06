Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l'armée de lancer des frappes intenses sur la capitale iranienne, Téhéran, accusant l'Iran de violer le cessez-le-feu entre les deux ennemis jurés.

"J'ai donné instruction à l'armée israélienne, en coordination avec le Premier ministre, de poursuivre ses frappes intenses à Téhéran afin de neutraliser les cibles du régime et les infrastructures terroristes à Téhéran, suite à l'opération d'hier", a déclaré M. Katz dans un communiqué cité par le journal Yedioth Ahronoth.



Katz a affirmé avoir ordonné ces frappes "à la lumière de la violation absolue du cessez-le-feu déclaré par le président américain par l'Iran et du tir de missiles vers Israël".

Ces frappes surviennent peu après que l'armée israélienne a informé la population qu'il était désormais possible de sortir des abris en toute sécurité.

L'armée avait précédemment affirmé que des sirènes d'alerte aérienne avaient retenti dans le nord d'Israël, ce mardi, après la détection d'une nouvelle attaque de missiles en provenance d'Iran, quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu par Donald Trump.



L'Iran rejette les allégations

L'Iran rejette toutefois les allégations israéliennes selon lesquelles il aurait tiré des missiles sur Israël après avoir accepté un cessez-le-feu, selon la chaîne IRIB et l'agence de presse ISNA.

Cette violation présumée est survenue peu après l'annonce par Israël d'un accord de cessez-le-feu bilatéral avec l'Iran, sur proposition de Trump.

Lundi, Trump a déclaré qu'Israël et l'Iran avaient convenu d'un cessez-le-feu "complet" et "total", mettant fin à la "guerre des 12 JOURS" déclenchée par des frappes israéliennes sur des installations nucléaires iraniennes et plusieurs autres sites le 13 juin.

L'Iran a riposté par des tirs de missiles. Plus tard, les États-Unis ont bombardé trois sites nucléaires iraniens tôt dimanche, affirmant les avoir complètement détruits.

En représailles, l'Iran a tiré une salve de missiles sur la base aérienne américaine d'Al-Udeid, au Qatar, lundi soir.



Le cessez-le-feu est entré en vigueur ce mardi à 4 h 00 GMT, Trump exhortant les deux parties à ne pas le violer.