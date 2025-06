Les attaques d'Israël contre l'Iran risquent de provoquer une "dangereuse escalade des tensions" dans la région "et au-delà", a averti , ce mardi, le roi Abdallah II de Jordanie.

"Avec l'expansion par Israël de son offensive à l'Iran, il est impossible de dire où les frontières de ce champ de bataille s'arrêteront", a-t-il déclaré dans un discours devant le Parlement européen à Strasbourg.

"Et cela, mes amis, est une menace pour tout le monde", a-t-il ajouté.

Évoquant longuement la guerre "cruelle" en cours dans la bande de Gaza, le roi de Jordanie a estimé que "la seule solution viable" devait reposer sur une "paix juste".

"Notre sécurité à tous ne pourra être garantie tant que la communauté internationale n'agira pas, non seulement pour mettre fin à la guerre qui dure depuis trois ans en Ukraine mais aussi au (...) conflit israélo-palestinien qui dure depuis huit décennies", a martelé Abdallah II, dont les propos ont été très applaudis.



Le bilan des attaques israéliennes contre l'Iran depuis vendredi dernier s'élève à plus de 220 morts, dont 70 femmes et enfants. Plus de 20 personnes ont été tuées lors des attaques iraniennes contre Israël. La télévision d'Etat iranienne a, en outre, fait état ce mardi de trois morts lors de frappes israéliennes, la veille, sur son siège à Téhéran.