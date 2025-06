“Si Macron tient tant à un État palestinien, libre à lui d’en établir un sur le vaste territoire de la France”, a lancé le chef de la diplomatie israélienne dans un message sur X, ce jeudi.

Gideon Sa'ar a également fustigé le président palestinien Mahmoud Abbas, qui, selon la présidence française, avait envoyé une lettre à Emmanuel Macron quelques jours plus tôt.

Selon la lettre, Abbas a, entre autres, exigé “la libération des otages et la démilitarisation du Hamas”.

La lettre de Mahmoud Abbas intervient quelques jours avant la conférence internationale pour relancer une solution pacifique dite “à deux États” (palestinien et israélien), prévue au siège des Nations unies à New York du 17 au 20 juin, et coprésidée par la France et l’Arabie saoudite.

“Le président Macron exprime son enthousiasme face à la lettre soigneusement orchestrée qu’il a reçue de Mahmoud Abbas. Qu’est-ce qui a donc tant impressionné le président Macron dans cette lettre remplie de slogans vides, de promesses creuses déjà répétées d’innombrables fois, et de mensonges sans aucun lien avec la réalité ?”, s’est interrogé le chef de la diplomatie israélienne.

En Relation TRT Global - Israël Katz défie Macron: "Nous allons construire l'Etat juif" en Cisjordanie

Ces derniers mois les responsables israéliens ne cessent de multiplier les déclarations belliqueuses contre la France et le président Macron, depuis que ce dernier a affirmé son intention de reconnaître un Etat de Palestine en juin.

Fin mai, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait ouvertement défié le président français en soutenant qu'il n'était pas question de laisser advenir un Etat palestinien en Cisjordanie, où il compte “construire l'Etat juif”.

“C'est (...) un message clair au président français Emmanuel Macron et à ses amis : ils reconnaîtront un Etat palestinien sur le papier, et nous construirons ici l'Etat juif israélien sur le terrain. Le papier sera jeté à la poubelle de l'histoire et l'État d'Israël prospérera et fleurira”, avait lancé Katz.