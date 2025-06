"ISRAËL. NE LÂCHEZ PAS CES BOMBES. SI VOUS LE FAITES, CE SERA UNE VIOLATION MAJEURE. RAMENEZ VOS PILOTES À LA MAISON, MAINTENANT !", a écrit Trump dans un message, publié mardi sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social.

Quelques heures plus tôt, il avait affirmé que la trêve entre Téhéran et Tel-Aviv tenait bon, bien qu'il ait simultanément accusé les deux parties d’en compromettre la stabilité. En quittant la Maison Blanche, il a également affirmé qu'Israël devait se calmer.

"Je dois maintenant calmer Israël. Israël, dès que nous avons conclu l'accord, est intervenu et a largué une charge de bombes comme je n'en avais jamais vu auparavant, la plus grosse charge que nous ayons jamais vue", a déclaré Trump.

Il a également estimé qu'Israël et l'Iran "ne savent absolument pas ce qu'ils font".

Des tensions persistantes malgré la trêve

Les déclarations du président américain font suite à l'ordre du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, de frapper Téhéran, en réponse à ce qu’il considère comme une violation iranienne du cessez-le-feu annoncé par Trump.

Plusieurs médias iraniens ont fait état d'explosions dans le nord du pays, après que le président américain Donald Trump a annoncé le cessez-le-feu.

Les journaux Etemad et Ham Mihan ont rapporté que des explosions avaient été entendues et que les défenses aériennes avaient été activées à Babol et Babolsar, deux villes situées à environ 200 kilomètres au nord-est de Téhéran, sur la mer Caspienne.



Le cabinet du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a confirmé qu'une frappe israélienne avait visé un site radar près de Téhéran.

Il a toutefois ajouté à la suite d’un échange téléphonique avec Donald Trump, que l'armée israélienne s'était "abstenue de toute nouvelle attaque".



"La GUERRE DES 12 JOURS"

Dès le 13 juin, Israël a mené des attaques contre plusieurs sites nucléaires iraniens et d'autres installations, accusant Téhéran d’être sur le point d'acquérir l'arme nucléaire.

L'Iran, qui nie avoir jamais développé de programme d'armement nucléaire, a riposté par des tirs de missiles.

Les États-Unis ont ensuite bombardé trois sites nucléaires iraniens stratégiques à Fordo, Natanz et Ispahan tôt dimanche. Trump a déclaré que ces frappes avaient "totalement anéanti" ces sites.

En réponse, l’'Iran a attaqué la base aérienne américaine d'Al-Odeid, au Qatar, lundi soir, sans faire de dégâts ni de victimes graves, et l'accord qui a suivi a mis fin à la "GUERRE DES 12 JOURS".

Le cessez-le-feu,initialement annoncé par Trump, prévoit un arrêt progressif des opérations, l'Iran devant cesser les hostilités en premier, suivi par Israël 12 heures plus tard. La fin totale des affrontements devrait alors être effective 24 heures après le début du cessez-le-feu.



Selon les médias israéliens, le Qatar aurait joué un rôle de médiateur dans cet accord.



Le président américain a ensuite déclaré que le cessez-le-feu était entré en vigueur, avertissant les deux pays de ne pas le violer : "LE CESSEZ-LE-FEU EST MAINTENANT EN VIGUEUR. VEUILLEZ NE PAS LE VIOLER !"