Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé la Russie et l’Azerbaïdjan à faire preuve de retenue face à l’escalade des tensions entre les deux pays, soulignant qu’Ankara entretient des ”liens profonds et stratégiques” avec Moscou comme avec Bakou.



“Notre plus grand souhait est que des incidents malheureux ne causent pas de dommages irréparables aux relations entre Moscou et Bakou”, a-t-il confié aux journalistes à bord de son avion de retour d’Azerbaïdjan.

À propos de l’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, Erdogan a affirmé : “Cet accord ouvrira de nouvelles fenêtres d’opportunités historiques”.

Évoquant le corridor de Zanguezour —un axe stratégique destiné à relier l’ouest de l’Azerbaïdjan à l’exclave du Nakhitchevan, et à devenir un lien clé entre la Chine, la Turquie et la Russie— le président turc a déclaré qu’il s’agissait d’une opportunité non seulement pour l’Azerbaïdjan, mais pour toute la région.

Il a précisé qu’Ankara considérait ce corridor comme faisant partie d’une ”révolution géo-économique”.



Bien que l’Arménie s’y soit d’abord opposée, Erevan montre désormais une approche plus souple en faveur de l’intégration économique, a-t-il ajouté.

Concernant la livraison des F-35 entre Washington et Ankara, Erdogan a dit espérer une remise progressive des avions durant le mandat de Donald Trump, souhaitant que le président américain “respecte notre accord”.



La question des F-35 ne concerne pas uniquement la technologie militaire pour la Turquie, a-t-il précisé, mais aussi l’importance des “partenariats solides sur les plateformes mondiales, notamment au sein de l’OTAN”.

Le président turc a également estimé que le calme durable dans la région avait échoué à cause des violations du cessez-le-feu par Israël, ajoutant qu’Ankara travaillait à empêcher que cela ne se reproduise.

La Turquie pense que le cessez-le-feu entre l’Iran et Israël a également ouvert la voie à une trêve à Gaza, a-t-il poursuivi, en soulignant que le Hamas avait à plusieurs reprises démontré sa bonne volonté à ce sujet.

Sur la Syrie, Erdogan a rappelé que la Turquie avait fixé ses lignes rouges et qu’elle ne tolérerait aucun plan visant à légitimer des groupes terroristes ou leurs affiliés.



“Nous pouvons mettre en œuvre des modèles comme des zones de libre-échange, des plateformes logistiques ou des marchés frontaliers dans le nord de la Syrie”, a-t-il ajouté.

« Lors de mon entretien avec mon frère, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, il m’a dit : “Je suis prêt à fournir tout le soutien nécessaire en matière de gaz naturel à la Syrie.” », a fait savoir le président turc.