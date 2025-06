Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, est à Washington ce lundi pour préparer le déplacement de Benjamin Netanyahu prévu dans deux semaines.

Le responsable israélien serait, selon la presse israélienne, mis sous pression par l’administration Trump qui veut un accord avant le voyage du Premier ministre israélien.

Selon le Times of Israël, les Américains poussent à un accord pour une fin des combats et le retour des otages mais les négociations butent sur quelques points dont celui d’un cessez-le-feu.

Le Hamas veut obtenir une fin permanente de la guerre alors qu’Israël ne veut s’engager qu’à un cessez-le-feu temporaire.



La fin permanente des combats déjà inscrite dans l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier n’a pas été respectée par Israël dès mars 2025.

Le quotidien Yedith Ahronot estime que le gouvernement envisage une fin de combats. Le Premier ministre israélien avait indiqué que l’objectif premier était de ramener les otages, et non plus “l’élimination du Hamas”.

La fin des attaques sur l’Iran modifie l’agenda israélien

Ces informations font écho aux déclarations du ministre égyptien des Affaires étrangères qui a fait savoir dimanche qu’il travaillait à une proposition de cessez-le-feu de 60 jours incluant l’entrée rapide de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne, contre la libération d’un certain nombre d’otages.

“Nous œuvrons en faveur d’une solution durable et d’un cessez-le-feu permanent”, a déclaré Badr Abdelatty lors d’une interview sur la chaîne OnTV.

Le texte est soutenu par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis.

Cette initiative, a souligné le chef de la diplomatie égyptienne, “permettrait de créer une dynamique en vue d’un cessez-le-feu durable, menant à terme à la mise en œuvre de l’accord du 19 janvier”.

Pendant ce temps, l’artillerie israélienne a fait une dizaine de morts ce lundi matin dans une série d’attaques.

Selon des sources locales, l’armée israélienne a intensifié ses bombardements aériens et ses tirs d’artillerie sur le sud et l’est de la ville de Gaza, en particulier dans les quartiers de Zeytoun, Shejaiya et al-Tuffah. Certaines de ces frappes ont touché des écoles qui abritent depuis le début de la guerre des déplacés dans le quartier de Zeytoun.