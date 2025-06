Lors de l'une de ses attaques les plus meurtrières, impliquant des drones et plus de 200 avions de chasse, Israël a tué au moins six scientifiques nucléaires en Iran aux premières heures de vendredi.

Tel-Aviv affirme que l'Iran est en train de fabriquer une bombe atomique, mais Téhéran nie vouloir se doter d'armes nucléaires.

Au fil des ans, de nombreux scientifiques nucléaires iraniens ont été tués lors d'opérations largement attribuées au Mossad, l'agence de renseignement israélienne. Israël confirme rarement son implication dans ces opérations.

Voici une chronologie des assassinats très médiatisés de scientifiques nucléaires iraniens qui auraient été commis par Israël au cours des dernières années.

Ardeshir Hosseinpour - Janvier 2007

Physicien nucléaire et enseignant à l'université de Shiraz et à l'université de technologie Malek Ashtar, Ardeshir Hosseinpour était un expert en électromagnétisme et une figure principale de la recherche nucléaire iranienne, en particulier au centre de technologie nucléaire d'Ispahan.

Certains rapports suggèrent qu'il a été asphyxié « à la suite d'une fuite de gaz », mais les services de renseignement iraniens se disent convaincus que Hosseinpour a été victime d'Israël.

Stratfor, une importante société privée de renseignement et groupe de recherche américain, a également affirmé dans un rapport de février 2007 que Hosseinpour avait été tué par le Mossad.

Masoud Ali Mohammadi – Janvier 2010

Professeur de physique à l'Université de Téhéran, Mohammadi était un scientifique nucléaire spécialisé en physique des particules et en physique quantique. Il participait à un programme de recherche nucléaire lié aux Gardiens de la révolution iraniens.

Il a été tué par une bombe télécommandée fixée à une moto garée près de sa voiture, devant son domicile à Téhéran. L'explosion a brisé les vitres de son immeuble et blessé deux passants.

L'Iran a tenu Israël et les États-Unis pour responsables de son assassinat et a arrêté dix citoyens iraniens soupçonnés de collaborer avec le Mossad.

Majid Shahriari – Novembre 2010

Professeur de génie nucléaire à l'Université Shahid Beheshti, Shahriari était une figure clé du programme nucléaire iranien.

Il a été tué lorsque des assassins à moto ont attaché une bombe magnétique à sa voiture dans la circulation à Téhéran. La bombe, déclenchée à distance, a également blessé son épouse.

Mahmoud Ahmadinejad, alors président iranien, a imputé l'attentat au régime sioniste et à ses soutiens occidentaux.

L'attaque s'inscrivait dans le cadre d'une opération coordonnée menée le même jour contre un autre scientifique, Fereydoon Abbasi Davani, qui a survécu. L'Iran a imputé la tentative d'assassinat à Israël et aux États-Unis.

Darioush Rezaeinejad – Juillet 2011

Doctorant en génie électrique et chercheur dans un centre de sécurité nationale, Rezaeinejad travaillait apparemment sur des interrupteurs haute tension essentiels au déclenchement d'ogives nucléaires au moment de son assassinat.

Deux hommes armés à moto ont tiré sur lui à cinq reprises devant son domicile à Téhéran, alors qu'il allait chercher sa fille à la maternelle. Son épouse a également été blessée lors de l'attaque.

Les autorités iraniennes ont nié toute implication de Rezaeinejad dans le programme nucléaire, mais des sources étrangères l'ont lié au programme. Israël a été accusé, un article du Spiegel citant l'implication du Mossad.

Mostafa Ahmadi Roshan – Janvier 2012

Diplômé en génie chimique et superviseur à l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, Roshan a joué un rôle de premier plan dans les efforts d'enrichissement nucléaire de l'Iran.

Deux tueurs à moto ont fixé une bombe magnétique à sa voiture à Téhéran. Il a été tué, avec son chauffeur, alors qu'il se rendait au travail le matin. D'autres personnes se trouvant à proximité ont été blessées dans l’explosion de la bombe.

L'Iran a accusé Israël et les États-Unis, arguant que la méthode utilisée ressemblait à celle utilisée dans des attaques précédentes.

Mohsen Fakhrizadeh – Novembre 2020

Considéré comme l'architecte du programme nucléaire militaire iranien, Fakhrizadeh était à la tête de l'Organisation pour l'innovation et la recherche défensives (SPND). Il était la cible des services de renseignement israéliens depuis 15 ans.

Au cours d'une opération sophistiquée, il a été tué par une mitrailleuse télécommandée et pilotée par intelligence artificielle, installée sur un pick-up près de Téhéran.

L'arme d'une tonne, introduite clandestinement en Iran en pièces détachées, était manœuvrée par une équipe du Mossad depuis un centre de commandement situé à l'extérieur du pays. Le camion a explosé après l'attaque pour détruire des preuves.

L'Iran a accusé Israël et des rapports ont suggéré que l'opération a considérablement retardé le programme nucléaire du pays.

Juin 2025

Lors des dernières frappes de drones et d'avions en Iran vendredi, Israël aurait tué six scientifiques nucléaires, à savoir Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyed Amirhossein Feqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi et Fereydoun Abbasi.