"Pour la paix et la tranquillité du monde, il est essentiel qu'une compréhension centrée sur la vérité et la justice prévale à l'échelle mondiale", a indiqué Fahrettin Altun lors du Forum des médias Turquie-Chine organisé mercredi par la Direction de la communication de la Turquie à Ankara, la capitale.



M. Altun a également souligné que les relations turco-chinoises sont historiquement fondées sur le respect mutuel, la coopération et la proximité culturelle.

"Cette relation, imprégnée de l'esprit de l'ancienne Route de la Soie, gagne désormais également une nouvelle dimension dans le domaine des médias et de la communication", a-t-il affirmé.

La Turquie lutte pour la paix et la prospérité

M. Altun a souligné que "la Turquie lutte pour la paix et la prospérité pour tous grâce à son pouvoir stabilisateur."

"Fort de cette vision, notre pays a assumé ses responsabilités dans la quasi-totalité des crises récentes et a accueilli des réunions diplomatiques et des négociations de paix. Notre objectif fondamental est que la vérité et la justice prévalent dans tous les domaines", a-t-il ajouté.



"Pour y parvenir”, a-t-il ajouté, “il faut garantir une représentation plus équitable au sein de l'écosystème de la communication internationale et de la diplomatie.”

Une structure médiatique mondiale résistante à la désinformation, où toute l'humanité puisse faire entendre sa voix, est également essentielle à la paix mondiale, a affirmé Altun.

La désinformation, un "problème commun"

Altun a expliqué que les nouvelles technologies de communication, telles que la numérisation, ont eu un impact significatif sur les médias. Cependant, a-t-il ajouté, cette transformation s’accompagne également de nombreux défis.

Selon lui, "les menaces telles que la désinformation, les opérations de perception, la manipulation artificielle des contenus et la polarisation numérique ne sont pas seulement un problème national ou régional, mais aussi un problème commun à l'ensemble de la population mondiale.".

Il a mis l’accent sur la nécessité de restaurer la confiance dans la communication, de garantir l'exactitude de l'information et de renforcer la responsabilité en matière d'éthique des médias face à la destruction de la vérité.

"La coopération multilatérale, le partage d'expériences et la solidarité médiatique internationale sont les moyens d'y parvenir", a conclu Altun.



"À cet égard, nous développons le Forum des médias Turquie-Chine comme une plateforme servant les intérêts communs non seulement des deux pays, mais aussi de la communauté médiatique mondiale", a-t-il souligné.

Altun a par ailleurs rappelé que les deux pays ont toujours privilégié et valorisé le partage d'expériences et d'informations mutuelles avec des pays amis et partenaires stratégiques, comme la Chine.

"Ce forum témoigne de cette compréhension", a-t-il déclaré, ajoutant que la Turquie et la Chine sont deux pays capables de développer une coopération non seulement économique, mais aussi civilisationnelle.