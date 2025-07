Le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier, a rapporté lundi que le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, a averti le gouvernement que la poursuite des opérations militaires dans la bande de Gaza mettrait en péril la vie des Israéliens retenus en otage.

Selon cette même source, Zamir s’est dit favorable à des négociations visant à obtenir la libération des otages détenus à Gaza.

Par ailleurs, la radio de l’armée israélienne a indiqué lundi que l’armée a informé le leadership qu’il est actuellement impossible de concilier les deux objectifs de la guerre.

Tension avec Netanyahu

L’armée estime qu’il est prioritaire de ramener en premier lieu les otages israéliens.

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu avait fixé comme objectifs principaux de son offensive contre Gaza l’élimination du mouvement Hamas et la récupération des otages.

Ces déclarations interviennent alors que l’armée israélienne fait face depuis peu à une intensification des opérations de la résistance palestinienne à Gaza.

Dans le même temps, plusieurs médias israéliens rapportent une montée des tensions entre le chef d’état-major et le Premier ministre au sujet de la poursuite de l’option militaire malgré les risques et les pertes, ou d’éventuelles négociations avec le Hamas incluant un échange de prisonniers et un cessez-le-feu.

Par ailleurs, un nouveau cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas a débuté à Doha, la capitale du Qatar, dans l’espoir de conclure un accord. Cette démarche fait suite à la déclaration du président américain Donald Trump, qui avait annoncé qu’un cessez-le-feu pourrait être conclu au cours de cette semaine.

Donald Trump qui doit rencontrer aujourd’hui Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche avait laissé entendre qu’un accord relatif à Gaza pourrait être annoncé à l’issue de cette rencontre.

