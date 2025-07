Emine Erdogan, épouse du président turc Recep Tayyip Erdogan, a prononcé un discours lors de la conférence "Économie fraternelle : multilatéralisme éthique" au Vatican, où elle a insisté sur l’importance de la fraternité, de la tolérance et de la justice dans un monde en crise.

Animée parune vision humaniste, Erdogan a souligné que "nous devons donner un nouveau sens à la citoyenneté mondiale". "L’humanité est une grande famille, et la pauvreté, la guerre ou l’injustice touchent chacun de nous", a-t-elle ajouté. Elle a également rappelé que "la vie et la dignité humaine sont le bien commun de toutes les religions", insistant sur le dénominateur commun des différentes croyances.

Elle a dénoncé les tensions croissantes en ajoutant : "Le monde est plus grand que cinq" – une référence à la célèbre phrase du président Erdogan – et a souligné qu ' "un monde plus juste est possible". Selon elle, "la polarisation, l’islamophobie et les crimes haineux reposent sur l’érosion du multiculturalisme".

Injustice climatique

Erdogan a expliqué qu'il était nécessaire de s'appuyer sur une base morale et spirituelle, et que l'humanité devait pouvoir souhaiter pour les autres ce qu'elle souhaitait pour elle-même lorsqu'elle est en difficulté, et qu'elle devait établir des alliances inclusives et égalitaires.

"Cependant, nous constatons malheureusement que le fardeau qui pèse sur les épaules de tous les pays n'est pas équitable. L'exemple le plus flagrant en est notre dérive dans la lutte contre le changement climatique. Certains pays, bien que ne représentant même pas 1 % du coût du changement climatique, sont touchés de manière disproportionnée par ce problème”, a-t-elle déploré.

Emine Erdoğan a évoqué le mouvement Zéro Déchet lancé par la Turquie en 2017, devenu un enjeu mondial. "Le point de départ de notre projet Zéro Déchet est notre loyauté envers l’humanité", a-t-elle déclaré, soulignant qu’il fallait agir pour préserver la nature, considérée comme un don divin. Elle a insisté sur la nécessité d’une transformation mentale, qui associe la technologie et les enseignements divins pour lutter contre le changement climatique.

Un appel à la compassion et à la tolérance

Elle a souligné le rôle crucial de la technologie dans la société moderne : "La révolution numérique ouvre de nouvelles perspectives, mais nous devons veiller à ce qu’elle serve l’humanité et non la détruire. Nous devons associer innovation et valeurs humaines pour un développement harmonieux."

"La vie et la dignité humaines sont le bien commun de toutes les religions", a-t-elle prôné. "Notre objectif doit être de réunir tous les citoyens sur un pied d’égalité”, a-t-elle souligné. Pour Erdogan, "cette voie vers la paix doit s’appuyer sur la miséricorde, l’amour et la tolérance, qui trouvent leur origine dans nos croyances respectives".

Elle a conclu : "Sauver une personne, c’est sauver l’humanité entière. Dans la foi chrétienne, l’amour est un devoir divin. Notre devoir commun est de bâtir un monde d’amour, de justice et de paix, en transmettant ces valeurs à toutes les générations."