Le tirage au sort hier au théâtre national Mohamed V de Rabat des poules de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) prévue du 21 décembre-18 janvier au Maroc, réserve déjà des affiches de choix. Deux géants d'Afrique vont s'affronter dès la phase des poules: la Côte d’Ivoire et le Cameroun dans le groupe F. Les spécialistes du football africains disent déjà qu’il s’agira de la plus belle affiche du premier tour de la compétition.

Les Éléphants Ivoiriens sont les tenants du titre, remporté à Abidjan en février 2024, leur troisième titre. Les Lions indomptables Camerounais eux, ont déjà soulevé cinq fois le trophée, la toute première fois à Abidjan en 1984, des talents comme Roger Milla et Théophile "Docteur" Abega de regrettée mémoire.

“ Quand on a vu les chapeaux, on savait qu’on allait avoir un groupe difficile. C’est vrai que c’est le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. On va se préparer pour être prêt et jouer tous les matchs pour les gagner et se qualifier pour les tours suivants”, a expliqué Emerse Faé le sélectionneur des Éléphants, sur le site internet de la Fédération ivoirienne de football Emerse Faé.

Le président de la fédération ivoirienne de football a pour sa part exprimé sa satisfaction.

“Nous sommes satisfaits du tirage au sort, a-t-il dit. De toute façon, il n’y a plus de petites équipes. Quel que soit l’adversaire qu’on rencontre, on doit se préparer pour pouvoir avancer”.

“C’est un tirage au sort avec de très bonnes équipes dans notre poule. Nous devons être concentrés et appliqués et nous devons respecter toutes ces équipes sans en craindre aucune pour que nous puissions arriver au meilleur résultat”, a souligné le patron du football ivoirien.

Outre cette affiche de rêve entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire, les stars Mustapha Hadji (Maroc), Serge Aurier (Côte d'Ivoire), Aliou Cissé (Sénégal) et Joseph Yobo (Nigeria) ont aussi tiré Nigeria-Tunisie, Sénégal-RD Congo et Egypte-Afrique du Sud .

La pression sur le Maroc

Le match d'ouverture à Rabat le 21 décembre, le Maroc contre les Comores. Le pays hôte affrontera ensuite la Zambie et le Mali dans le groupe A.

Même si le pays a brillé au mondial du Qatar en 2022, atteignant même les demi-finales du tournoi , une première pour un pays du continent, le Maroc n'a remporté qu'une seule CAN en 1976 en Ethiopie. La première fois qu'il avait organisé le tournoi, en 1988, il s'était arrêté en demi-finale contre le Cameroun, futur vainqueur.

"On a une mission, a lancé le sélectionneur marocain Walid Regragui aux journalistes, gagner ce trophée après pratiquement 50 ans de disette. On va tout faire pour garder cette coupe à la maison."

En guise de porte-bonheur, le trophée du vainqueur a été amené au Théâtre national de Rabat par Ahmed "Baba" Makrouh, légende du football marocain, auteur du but qui a offert aux Lions leur seule CAN, en 1976, une égalisation contre la Guinée (1-1) au dernier match de la poule finale à quatre équipes.

Vainqueur de la CAN en 2021 au Cameroun, les Lions de la Teranga du Sénégal croiseront dans le groupe D, la RD Congo et le Botswana, qui en est à sa deuxième participation.

Dans le groupe C, le finaliste de la dernière édition contre la Côte d'Ivoire (2-1), le Nigeria va croiser la Tunisie et deux outsiders, l'Ouganda et la Tanzanie, qui doivent co-organiser avec le Kenya l'édition suivante de la CAN. "Je suis à la tête d'une bonne équipe, mais il y a en aura 23 autres au Maroc, et elles ont toutes de bons sélectionneurs", a commenté le sélectionneur franco-malien du Nigeria Eric Chelle.

Salah rêve de sa première CAN

Détentrice du record de victoires avec sept Coupes d'Afrique des Nations, l’Égypte permettra-t-elle à sa star Mohamed Salah de la remporter pour la première fois ? "Le football égyptien est chanceux d’avoir Mohamed Salah un des plus grands joueurs du monde actuellement", a dit le sélectionneur Hossam Hassan, qui n'oublie pas de mentionner Omar Marmoush, la recrue de Manchester City, et espère "l'emporter pour la huitième fois".



Les Pharaons sont dans le groupe B en compagnie de l'Afrique du Sud, demi-finaliste en 2024, et de l'Angola, quart de finaliste, avec toujours le même sélectionneur, le Portugais Pedro Gonçalves.

Enfin, l'Algérie, éliminée prématurément dès le premier tour des deux précédentes éditions, retrouve deux de ses bourreaux, le Burkina Faso, et la Guinée équatoriale dans le groupe E.





/Le Ghana, grand absent de cette cérémonie de tirage aux sorts, le quadruple champion d'Afrique n'ayant pas réussi à se qualifier pour la première fois depuis 2004. La 38e CAN de football servira aussi de rodage pour le Maroc, co-organisateur de la coupe du monde de football 2030, avec l’Espagne et le Portugal.

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS CAF TOTALENERGIES, MAROC 2025

GROUPE A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

GROUPE B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

GROUPE C : Nigéria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

GROUPE D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

GROUPE E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

GROUPE F : Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique