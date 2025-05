Depuis la visite du chef de l’État français au Maroc en octobre dernier, les relations entre Paris et Rabat sont au beau fixe et la coopération en matière migratoire est beaucoup plus active.

Les ministres de l’Intérieur marocain Abdelouafi Laftit et français Bruno Retailleau s’étaient rencontrés lors de ce déplacement en octobre 2024 pour relancer la coopération en matière de migration.

Jeudi, lors d’une conférence de presse marquant ses six mois au ministère de l’intérieur, Bruno Retailleau a annoncé cette nouvelle visite à Rabat pour consolider les avancées, notamment sur les laissez-passer consulaires.

Macron à Rabat: la France se veut un "partenaire fidèle" du Maroc Au second jour de sa visite d'Etat, Emmanuel Macron a livré un discours devant le Parlement marocain à Rabat. Dans son allocution, il a insisté sur la "coopération naturelle et fluide" avec le Maroc.





Une coopération migratoire au beau fixe

Avant le départ du ministre français pour le royaume du Maroc, l’entourage de Bruno Retailleau a souligné la bonne coopération entre les deux pays. Le nombre de laissez-passer consulaires pour permettre l’extradition de personnes en situation irrégulière a considérablement augmenté. Le chiffre a bondi de 93 % entre janvier et février derniers.

Il y a une augmentation de +60% des éloignements vers le Maroc sur la période janvier-février 2025, en comparaison à la même période en 2024.

Depuis le début de l'année, 96% des Marocains en situation irrégulière et qui ont des documents d'identité sont éloignés. Autre chiffre: le Maroc c'est 9500 OQTF l'année dernière pour 1200 éloignements effectués.



La France avait divisé par deux le nombre de visas accordés aux Marocains en 2021-2022 pour pousser le royaume à reprendre plus de ses ressortissants expulsés par les autorités françaises, entraînant de fortes crispations diplomatiques.

Les échanges avec Abdelouafi Laftit porteront aussi sur la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue, selon le ministère français de l’intérieur.