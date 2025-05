La compagnie pétrolière nationale turque TPAO et la société hongroise MOL vont débuter l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel sur deux sites en Hongrie, selon un accord récemment signé.

“La coopération bilatérale entre la Turquie et la Hongrie se poursuit à un niveau très élevé dans de nombreux secteurs, l’énergie étant l’un des domaines de partenariat les plus importants”, a déclaré le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, à l’issue d’une cérémonie de signature mercredi à Budapest.

Soulignant que ce partenariat dure depuis plusieurs années, Bayraktar a noté :

“Aujourd’hui marque une étape particulièrement importante. Nous avons assisté à la signature de ce qui pourrait être considéré comme le premier investissement de Turkish Petroleum en Europe”.

“La coopération entre TPAO et MOL est appelée à se renforcer en Hongrie et, espérons-le, à se poursuivre dans les années à venir”, a-t-il ajouté, précisant qu’elle devrait également s’étendre à des pays tiers dans diverses régions, de l’Afrique à l’Asie en passant par le Moyen-Orient.

Les deux pays font face à des défis similaires, la Turquie et la Hongrie dépendant fortement des importations d’énergie, a souligné le ministre turc.

Évoquant la panne d’électricité survenue lundi en Europe de l’Ouest, Bayraktar a insisté sur l’importance cruciale de la sécurité énergétique.



“Pour assurer la sécurité énergétique, nous devons continuer à renforcer et à élargir notre coopération”, a-t-il affirmé.

La sécurité énergétique de la Hongrie

Dans un monde de plus en plus incertain, marqué par des politiques commerciales instables et la hausse des droits de douane, la sécurité énergétique est “plus essentielle que jamais”, a-t-il ajouté.

Bayraktar a également mis en avant la première exportation de gaz de la Turquie vers un pays non voisin, grâce à un accord entre BOTAS (la société turque des pipelines) et MVM, entreprise publique hongroise, en 2023.



“Conformément à la décision stratégique que nous avons prise ensemble, nous pensons que BOTAS et MVM peuvent jouer un rôle important dans le commerce et l’approvisionnement en gaz, non seulement en Hongrie mais dans toute l’Europe”, a-t-il ajouté.

Saluant l’accord récent avec une entreprise turque dans un consortium chargé de construire une centrale électrique à gaz naturel en Hongrie, Bayraktar a réaffirmé l’engagement total de la Turquie à renforcer la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’électricité et de l’énergie nucléaire.

“La sécurité énergétique de la Hongrie n’est plus possible sans la Turquie”

Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjarto, a déclaré que les deux pays ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération énergétique.

“Aujourd’hui, la sécurité énergétique de la Hongrie n’est plus possible sans la Turquie”, a-t-il affirmé.



“Cette année seulement, nous avons reçu un total de 2,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Si le gazoduc TurkStream n’avait pas été construit à temps, nous aurions rencontré de graves problèmes après la crise ukrainienne”, a indiqué le ministre hongrois.

Le gazoduc TurkStream, mis en service en 2020 dans le cadre d’un accord entre la Turquie et la Russie, a transporté 44,4 milliards de m³ de gaz vers la Turquie et 59,8 milliards de m³ vers l’Europe entre 2020 et 2024.

Szijjarto a ajouté que l’accord entre la TPAO et MOL marquerait le début d’une coopération en matière de production pétrolière non seulement en Hongrie, mais également dans des pays tiers.

Par ailleurs, Bayraktar a déclaré dans un message publié sur X que la TPAO et MOL “ont obtenu le droit d’explorer les hydrocarbures dans les blocs terrestres de Buzsák et Tamási, en Hongrie”.

“Avec le ‘Contrat de concession’ que nous avons signé aujourd’hui à Budapest, nous avons officialisé notre partenariat. Nous espérons que ces signatures ouvriront la voie à de nouvelles opportunités et seront bénéfiques pour les deux pays”, a-t-il ajouté.