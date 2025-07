Le 9 janvier, Google a rendu hommage à Fatima Sheikh, une réformatrice et éducatrice, avec un doodle sur sa page d'accueil à l'occasion de son 191e anniversaire de naissance.

Sheikh est largement considérée comme la première femme enseignante musulmane de l'Inde. Elle a enseigné dans une école réservée aux filles dans les années 1840, malgré la vive opposition des féodaux et des conservateurs qui suivaient un système de castes rigide.

C'était une époque où seuls les hommes privilégiés avaient accès aux écoles.

Mais son travail a été largement oublié - elle est reléguée à quelques tweets et articles. Les gens ont manifesté un regain d'intérêt pour son histoire, craignant que le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi ne sape systématiquement les minorités, en particulier les musulmans.

«Nous ne regardons pas les séquences ou les événements qui y ont conduit avec un quelconque degré de neutralité. Je pense qu'il y a un désir de diaboliser (Muhammad Ali) Jinnah et ce qui s'est passé au cours des 25 années précédant 1947 », a déclaré Aakar Patel, directeur d'Amnesty International en Inde, à TRT World.

« A cause de cela, il y a une réticence à essayer de comprendre ce qu'était la vie musulmane avant la séparation. »

L'Inde et le Pakistan ont déclaré leur indépendance de la domination britannique en août 1947. Jinnah envisageait le Pakistan comme un pays principalement pour les musulmans.

Alors que des millions de musulmans ont émigré au Pakistan, beaucoup sont restés dans l'espoir de se faire un avenir dans l'Inde laïque. Aujourd'hui, plus de 14 % des 1,2 milliard d'habitants de l'Inde sont musulmans.

Les experts disent que les dirigeants nationalistes hindous tentent d'effacer la contribution des minorités, en particulier des musulmans comme Fatima Sheikh, de l'histoire de l'Inde.

« Les musulmans ont été marginalisés d'une manière qui n'inclut qu'en partie leur effacement des livres d'histoire. Si vous regardez la représentation politique des musulmans en Inde, elle est au plus bas », déclare Patel.

Aucun des 28 États indiens n'est gouverné par un ministre en chef musulman. Il n'y a pas un seul ministre musulman dans 15 États. Et il n'y a aucun musulman parmi les 303 députés du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir dans la chambre basse connue sous le nom de Lok Sabha.

Quand des personnes partageant les mêmes idées se donnent la main

L'héritage de Fatima Sheikh est étroitement lié à celui de Savitribai et Jotirao Phule, un duo d’époux, qui a ouvert la première école indienne pour filles en 1848 dans le deuxième État le plus peuplé du Maharashtra.

Les Phules étaient des Shudras, une caste inférieure répertoriée, et ont dû faire face à une forte résistance pour leur travail, qui comprenait la défense de l'éducation des femmes et la contestation de l'emprise de la caste supérieure des hindous brahmanes.

Au milieu du XIXe siècle et même jusqu'à bien plus tard, il était courant pour les brahmanes d'interdire aux personnes issues d'autres communautés d'acquérir une éducation. La société était rigoureusement divisée selon les castes, les communautés et le sexe.

Même la propre famille de Jotirao Phule s'est retournée contre lui lorsqu'il a insisté pour que sa femme, Savitribai, apprenne à lire et à écrire.

Lorsque les Phule ont été forcés de quitter leur maison, ce sont Fatima et son frère, Usman Sheikh, qui leur ont donné refuge dans leur maison de la ville de Pune.

C'est dans la maison du cheikh que la première école pour filles, la Bibliothèque autochtone, a été ouverte.

« Ici, Savitribai Phule et Fatima Sheikh ont enseigné à des communautés de femmes et d'enfants dalits et musulmans marginalisés qui se sont vu refuser une éducation en raison de leur classe, de leur religion ou de leur sexe », indique Google.

Pour Fatima Sheikh et Savitribai, qui avaient fréquenté une école missionnaire pour devenir des enseignantes qualifiées, il n'était pas facile de convaincre les parents d'inscrire leurs filles.

Sheikh a passé des heures à faire du porte à porte pour convaincre ses voisins. Cela a dû être une période éprouvante.

« Même si des hommes et des femmes de la caste supérieure lui ont jeté de la boue et de la bouse de vache et lui ont infligé toutes sortes d'abus alors qu'elle marchait dans les rues, Fatima Sheikh a poursuivi sa cause », écrit Ankita Apurva dans Live Wire.

L'islam encourage l'éducation des hommes et des femmes, mais certaines familles musulmanes interdisent aux filles d'aller à l'école. Une division de classe signifiait que des personnes comme Sheikh, qui appartenaient à une famille d'agriculteurs, étaient confrontées à leurs propres obstacles.

Parmi les nombreux admirateurs de Sheikh se trouve le Dr Mahino Fatima, une neurobiologiste indienne.

Mahino dit qu'elle appartient à une famille de tisserands, qui s'est historiquement vu refuser l'accès à l'éducation.

« Comment puis-je devenir scientifique si je n'ai pas fréquenté l'école primaire ? Elle a évoqué l'idée que nous pouvions également étudier le programme suivi par les hommes. L'idée que les filles et les garçons puissent avoir une éducation similaire a été un énorme pas en avant », a-t-elle déclaré à TRT World.

Sheikh a enseigné dans diverses écoles que les Phules ont dirigées au fil des ans.

Finalement, ses efforts ont porté leurs fruits et des filles de castes et d'horizons différents qui ne socialiseraient pas autrement, se sont assises sous un même toit pour suivre leurs cours.

La Bibliothèque autochtone était également différente en ce sens qu'elle ne se concentrait pas sur les textes religieux que la plupart des écoles enseignaient à cette époque.

Phules et Sheikhs ont insisté sur le fait que les filles reçoivent une éducation en mathématiques, en sciences et en études sociales.

Dans les quatre ans qui ont suivi l'ouverture de l'école par Savitribai, le nombre de filles inscrites était dix fois plus élevé que le nombre de garçons étudiant dans n'importe quelle école publique de la région.

L'impact de la collaboration de Fatima avec les Phules est allé au-delà de l'éducation. C'était l'un des premiers exemples où une musulmane s'est jointe à quelqu'un d'une caste hindoue inférieure pour une cause commune.

Ses réalisations ont été en partie reconnues il y a quelques années lorsque le Bureau d'État du Maharashtra a inclus sa brève biographie dans les manuels d'ourdou.

Mais malheureusement, de nombreux aspects de sa vie restent entourés de mystère. Par exemple, personne ne sait avec certitude ce qui est arrivé à Sheikh après 1956.

Comme l'a écrit le journaliste Dilip Mandal : « Fatima Sheikh continue de se battre pour la place qui lui revient dans l'histoire ».