Une bagarre a éclaté dernièrement au parlement jordanien lors d'une vive dispute sur les réformes proposées à la constitution du pays.

Les images de la bagarre qui a eu lieu le 28 décembre sont rapidement devenues virales. Le chaos a été déclenché lorsqu'une discussion sur des amendements constitutionnels, qui impliquait les droits des femmes, s'est intensifiée.

Les bagarres ont fait ressurgir les souvenirs d'incidents parlementaires dans le monde qui ont fait la une des journaux. (2015 semble être l'année d'or de la violence parlementaire.)

Voici quelques-uns des moments les plus mémorables où les politiciens ont mis de côté la politesse et sont devenus violents, sous le regard perplexe et incrédule de leurs électeurs.

Arménie (2021)

Une bagarre massive au parlement arménien a vu des législateurs lancer des objets sur le sol alors que le chaos éclatait après qu'un membre d'un parti d'opposition ait été battu par des législateurs pro-gouvernementaux.

Les membres de l'opposition ont lancé des bouteilles d'eau sur un orateur du parti au pouvoir, ce qui a déclenché une bagarre, forçant l'orateur à interrompre la séance et à appeler la sécurité.

Taïwan (2020)

Des coups de poing et des ballons d'eau ont été lancés à l'intérieur du parlement taïwanais en raison de la nomination contestée par le président Tsai Ing-wen d'un haut responsable au poste de surveillance du gouvernement, que le principal parti d'opposition du Kuomintang (KMT) considérait comme du favoritisme.

Afrique du Sud (2016)

Le chef du parti combattants de la liberté économique (EFF) Julius Malema et des membres de son parti se sont heurtés à la sécurité parlementaire après avoir tenté d'empêcher un discours du président Jacob Zuma à Cap Town. Les membres de l'EFF ont été expulsés de force du parlement.

Kosovo (2015)

Une bagarre a éclaté lors d'un dialogue entre le Kosovo et la Serbie initiée par l'UE. Les membres de l'opposition kosovare ont utilisé des gaz lacrymogènes et du gaz poivré au parlement. De la peinture rose et des cailloux ont également été lancés sur les policiers.

Népal (2015)

Un débat houleux entre députés s'est transformé en bagarre autour de la nouvelle constitution du Népal. Les chaises, les microphones et les chaussures sont devenus des armes de choix lorsque les politiciens de l'opposition ont tenté d'empêcher le gouvernement de faire passer un projet de loi sur une nouvelle constitution.

Ukraine (2015)

Des combats ont éclaté au parlement ukrainien après que le Premier ministre Arseniy Yatseniuk a été retiré sans ménagement du podium d'une manière que peu d'adultes humains ont probablement connue.

La même année, une bagarre a éclaté dans les couloirs du parlement à propos d'un désaccord sur un projet de loi sur la corruption. À en juger par l'incident, l'Ukraine pourrait bien avoir des combattants professionnels qui travaillent en tant que politiciens.

Japon (2015)

Lors d'un vote sur un projet de loi sur la sécurité qui verrait l'armée se battre à l'étranger pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les législateurs ont pris d'assaut la chambre parlementaire japonaise puis une altercation physique s'en est suivie et les membres ont grimpé sur les bureaux pour échanger des coups de poing et se battre.

Jordanie (2013)

Ce n'était techniquement pas une bagarre, mais difficile de ne pas figurer sur la liste. Un désaccord entre députés jordaniens a conduit un membre, Talal Al Sharif, à tirer avec un fusil d'assaut AK-47 - oui, un AK-47 - sur un collègue député Qusay Dmisa lors d'une session parlementaire.

Alors que Dmisa n'a pas été blessé, Al Sharif a été arrêté et une session spéciale a ensuite été organisée pour examiner l'incident.