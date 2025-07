La première prière de tarawih, une prière spéciale effectuée les soirs du Ramadan, sera faite à la Grande Mosquée Ayasofya après plus de huit décennies.

La première prière tarawih sera effectuée le vendredi 1er avril dans la mosquée qui a été ouverte au culte le 24 juillet 2020.

Une série d’événements auront également lieu à la mosquée à l’occasion du Ramadan.

Des sermons seront prononcés par des muftis, des experts juridiques musulmans, avant la prière de midi tout au long du mois sacré musulman.

Pendant deux ans, depuis le début de la pandémie, les mosquées ont été fermées au culte pour les prières de tarawih dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19.

La basilique Sainte-Sophie a été construite en l’an 532. Elle a été transformée en mosquée en 1453 après la conquête d’Istanbul.

Le lieu de culte historique a été converti en musée en 1934 avant de retrouver le statut de mosquée en 2020.

En plus d’être une mosquée, Ayasofya est également parmi les principales destinations touristiques de Turquie et reste ouverte aux visiteurs nationaux et étrangers.