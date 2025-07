Selon les informations compilées par le correspondant d'AA à partir des données de l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM), les exportations de la Turquie ont augmenté de 20,8 % en janvier-mars 2022 et ont atteint 60 milliards 287 millions de dollars.

Au premier trimestre de l'année, les exportations vers les pays de l'UE se sont élevées à 23 milliards 780 millions 323 mille dollars avec une augmentation de 21 %. L'industrie automobile, le prêt-à-porter et l'habillement, les produits chimiques et leurs dérivés, les métaux ferreux et non ferreux ainsi que l'acier figurent en tête des catégories les mieux exportées vers les pays de l'UE.

Au premier trimestre, la part de l'industrie automobile, du prêt-à-porter et de l'habillement, des produits chimiques et leurs dérivés, des métaux ferreux et non ferreux ainsi que de l'acier dans l’exportation vers les pays de l'UE a été de 65 %.

Dans la période en question, l’exportation vers les pays de l’UE de l’industrie automobile a atteint 4.883.737 dollars, le prêt-à-porter et l’habillement un peu moins que 3,5 milliards dollars, les produits chimiques et leurs dérivés environ 3,2 millions dollars, les métaux ferreux et non-ferreux plus de 2 milliards dollars, et l’acier 1,9 milliard dollars.

La part des pays de l'UE dans les exportations de la Turquie était de 39,44 % au premier trimestre.

Parmi les pays de l’UE, l’Allemagne est le plus grand acheteur de produits turcs. Les exportations vers l'Allemagne ont atteint un niveau record. Au premier trimestre, les exportations ont atteint 4 milliards 888 millions 408 mille dollars avec une augmentation de 16,3% vers l'Allemagne, où les exportations sont effectuées à partir de 78 villes turques.

Au premier trimestre, la plupart des exportations vers l'Allemagne provenaient d'Istanbul. Les exportations des entreprises d'Istanbul vers l'Allemagne ont augmenté de 19% au cours de cette période, atteignant 2 milliards 202 millions 240 000 dollars.

Istanbul est suivie de Bursa avec 611 millions 351 mille dollars, puis Izmir avec 410 millions 521 mille dollars et Kocaeli avec 279 millions 887 mille dollars.

"Les sujets commerciaux les plus importants pour l'UE sont le consensus vert, la création de chaînes d'approvisionnement et l'innovation"

Le président de l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM), İsmail Gülle, a déclaré qu'ils avaient commencé à exporter rapidement vers leur plus grand marché, l'UE, cette année. "La Turquie se distingue dans la production industrielle avec la diversité de produits et de secteurs, son industrie auxiliaire avancée, sa structure de production flexible et rapide, sa conformité avec l'UE en matière de normes de produits, ses services logistiques solides, sa capacité portuaire et de transport élevée et ses opportunités avancées de financement des exportations", a-t-il dit.

Il a souligné que la Turquie est un partenaire commercial stable et fiable pour l'UE dans le domaine économique. "Désormais, les sujets commerciaux les plus importants pour l'UE seront l'accord vert, la création de la chaîne d'approvisionnement et l'innovation. L’innovation est essentielle pour la prospérité et la stabilité. L'UE avancera à partir de cette formule. De même, nous devons nous aussi suivre cette formule. Lorsque nous mettrons cela en pratique, nos exportations vers notre plus grand marché, l'UE, augmenteront davantage", a-t-il dit.

İsmail Gülle a mis l'accent sur l'importance pour les exportateurs de la région d'être prêts pour l’ajustement carbone aux frontières qui sera mis en œuvre par l'UE en 2026.

"Nous avons lancé notre premier programme en Turquie, avec la région de Marmara, qui apporte la plus grande contribution à nos exportations. Nous contribuerons au développement de l'écosystème de durabilité dans les exportations en mettant en œuvre notre programme de formation dans nos 6 autres régions", a-t-il indiqué.

En outre, dans le cadre des études du Plan d'action de développement durable TIM, poursuit-il, "nous avons organisé, en début d’année, une réunion d'accès au financement pour la transformation verte afin de déterminer notre situation actuelle dans le processus de la transformation verte, d’améliorer notre coopération avec toutes les parties prenantes de l'écosystème, et faire en sorte que nos exportateurs bénéficient au maximum des opportunités du financement vert".

"Le pont de Çanakkale est une étape historique franchie pour le transport des exportations égéennes et méditerranéennes vers l'Europe"

İsmail Gülle a rappelé que leur objectif pour 2022 est d'atteindre 250 milliards de dollars d'exportations, et que les exportateurs turcs proposent des biens et des services à ceux qui en demandent dans une période où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées.

Il a déclaré que la Turquie se distingue comme un port fiable dans le commerce mondial, et noté qu'avec ces caractéristiques, la Turquie s’engage à des partenariats commerciaux rentables avec les pays de l'UE.

Il a souligné que le pont de Çanakkale du 18 mars, inauguré le mois dernier, est une étape historique franchie pour l'exportation égéenne et méditerranéenne vers l'Europe. "Avec le pont de Çanakkale du 18 mars, notre compétence logistique augmentera encore plus et nous aurons acquis un avantage significatif dans les exportations vers l'Europe. Nous tenons à exprimer notre gratitude à notre président de la République et à l'ensemble de notre gouvernement pour cet important travail qui a ouvert la voie à nos exportations", a-t-il dit.