Le service de diffusion publique allemand Deutsche Welle (DW) fait face à des allégations de racisme et de sentiments anti-musulmans concernant ce qui est décrit comme un comportement injuste envers son personnel musulman, en particulier ceux qui ont des opinions bien arrêtées sur les violations israéliennes des droits de l'homme contre les Palestiniens.

Ces dernières années, DW a licencié de nombreux journalistes arabes sous prétexte d'« enquêtes » sur des allégations d'antisémitisme.

L'organisation médiatique a également été longtemps critiquée pour sa couverture biaisée du conflit israélo-palestinien.

Cependant, la direction de DW a défendu sa politique éditoriale en arguant que l'Allemagne porte une responsabilité particulière en raison des crimes nazis commis contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

En février, deux journalistes palestiniens, Zahi Alawi et Yasser Abu Muailek, ont été licenciés de DW pour des commentaires antisémites présumés sur leurs comptes de réseaux sociaux, il y a environ sept ans.

Alawi et Abu Muailek avaient condamné les attaques israéliennes contre la bande de Gaza sous blocus, en 2014, depuis Facebook.

Le journaliste libanais Bassel al Aridi a été licencié – ainsi que ses collègues Murhaf Mahmoud, Maram Salim, Farah Maraqa et Dawood Ibrahim – le 7 février après qu'un article publié dans les médias allemands les ait ciblés pour avoir partagé des propos antisémites présumés sur les réseaux sociaux.

Maram Salim a été prise pour cible par une autre société de médias allemande, la Suddeutsche Zeitung, pour avoir critiqué « l'illusion de la liberté d'expression en Europe ».

Salim a décrit les licenciements comme un « assassinat de carrière ». « C'est un coup dur pour ma réputation de journaliste », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

« Mes chances de trouver un emploi dans n'importe quelle autre organisation de presse internationale sont terminées. Il sera particulièrement difficile pour moi d'obtenir un emploi en Allemagne maintenant », a ajouté Salim.

Les organisations médiatiques allemandes ont longtemps nourri le racisme. Selon l'étude menée par l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes entre 1995 et 2000, la religion de l'islam a presque toujours été présentée à la lumière de « positions répressives, anti-modernes et anti-féminines ».

« Ces images stéréotypées ont été reproduites dans la couverture médiatique des migrants en général en Allemagne. Les thèmes les plus fréquemment abordés sont : la violence liée à l'extrémisme islamiste ; les questions de foi religieuse et les conflits sociaux ; les habitudes vestimentaires et culturelles (dont le foulard sert de symbole de différence culturelle) ; et des thèmes liés à l'éducation religieuse, dans lesquels la peur de l'influence potentielle des forces extrémistes joue souvent un rôle important », indique l'étude.

La même attitude anti-musulmane continue d'affliger l'industrie des médias du pays, et le récent ciblage par DW de son personnel musulman révèle l'étendue de ce problème.

Son ancien membre du personnel, Al Aridi, a intenté une action en justice contre DW pour son licenciement qui, selon lui, viole l'article 50 du droit du travail libanais, selon Legal Agenda, et a exigé une indemnisation au radiodiffuseur public allemand.

« Je suis passé par ce processus parce que je suis convaincu que ce qui m'est arrivé est totalement injuste », a déclaré Al Aridi à L'Orient Today.

« Je ne peux pas être accusé [d']antisémitisme par quelque [moyen] que ce soit. Il y a une énorme différence entre l'antisémitisme et être contre Israël », a-t-il ajouté.

L'Observatoire des droits de l'homme Euro-Med a également critiqué la décision de DW « de désigner comme bouc émissaire et de licencier cinq journalistes d'origine arabe à la suite d'une enquête biaisée de deux mois sur des allégations d'antisémitisme ».

L'organisation a averti qu'une telle décision prise par DW « ne fera qu'ouvrir la porte à une escalade de ce qui équivaut à une purge anti-arabe dans les médias allemands ».

Un ancien membre du personnel avait précédemment révélé à TRT World des commentaires racistes sur la façon dont les réfugiés en Allemagne détruiraient la culture allemande et les valeurs du pays. « Lorsqu'une attaque terroriste, qui aurait été menée par un extrémiste islamique, a éclaté, un rédacteur en chef a crié "ces putains de musulmans" », avait déclaré l'ancien membre du personnel.

DW est non seulement critiqué pour sa couverture biaisée de la question israélo-palestinienne, mais aussi pour avoir fermé les yeux sur des plaintes allant du harcèlement sexuel à l'intimidation grave, la direction étant accusée d'ignorance ou d'une tendance à les faire taire.

DW est financé par les ressources fiscales fédérales allemandes et emploie 1 500 personnes à temps plein et presque autant de pigistes de 60 pays à son siège à Bonn et dans son studio principal à Berlin, fournissant des services dans 30 langues, dont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'arabe.