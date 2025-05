Le président américain, Donald Trump, a réaffirmé dimanche sa volonté “d'acheter et de prendre possession de Gaza”, notant qu’il pourrait autoriser certains pays du Moyen-Orient à participer à la reconstruction de cette terre.

“Je suis déterminé à ce que les États-Unis achètent Gaza et en prennent possession. Quant à la reconstruction, nous pourrions demander à d’autres pays du Moyen-Orient d’en construire une partie, peut-être que d’autres pays le feront sous notre supervision. Mais nous sommes déterminés à posséder Gaza, à en prendre le contrôle et à nous assurer que le Hamas ne revienne pas”, a déclaré Trump à bord d’Air Force One, en route vers la Nouvelle-Orléans pour le Super Bowl.

Le président Trump a également déclaré qu’il était prêt à envisager d’accepter certains réfugiés palestiniens aux États-Unis, mais qu’il déciderait au cas par cas.

Le Hamas dénonce

Le mouvement palestinien Hamas a condamné l’offre renouvelée du président américain Donald Trump d’acquérir et de devenir propriétaire de Gaza.

Il a en outre mis en garde le nouveau locataire de la Maison Blanche qu’aborder “la question palestinienne avec la mentalité d’un agent immobilier est une recette pour l’échec”.

Ezzat El Rashq, membre du Hamas, a critiqué les dernières déclarations de Trump, affirmant que “Gaza n'est pas une propriété à acheter et à vendre. C'est une partie intégrante du territoire palestinien occupé”.

Le mouvement a également assuré, dans un communiqué, que les Palestiniens bloqueraient les plans de relocalisation.

Trump a évoqué, la semaine dernière, lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, sa proposition d’installer de manière permanente les Palestiniens vivant à Gaza et de créer une “Riviera du Moyen-Orient”. Il a en outre suggéré que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza et y mènent une opération de reconstruction majeure.

Le plan de Trump a rencontré une forte opposition de la part des dirigeants arabes et de la communauté internationale, d'autant plus que la proposition pourrait exacerber les tensions entre les pays du Moyen-Orient et mettre en péril les pourparlers de paix.

Des responsables onusiens ont même mis en garde que la mise en œuvre de cette formule reviendrait à une complicité des Etats-Unis à un crime de guerre en cas de déplacement forcé des Palestiniens.

