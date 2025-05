Le plus grand festival mondial de l'aviation, de l'espace et de la technologie, TEKNOFEST, a ouvert ses portes aux visiteurs dans l'ancien aéroport d'Ercan à Nicosie, la capitale de la République turque de Chypre du Nord (RTCN).

Cet événement de quatre jours se déroule à l'ancien aéroport d'Ercan, dans la capitale Lefkosa, sous les auspices de la présidence de la RTCN, et propose un programme chargé de compétitions, de spectacles aériens, d'expositions et d'ateliers.

Concours, stands et compétitions

Plus de 47 000 personnes originaires de 22 pays ont déposé leur candidature pour participer aux compétitions de cette année. 268 équipes et 1 083 finalistes ont atteint le stade de la finale. Parmi les finalistes, 334 sont des femmes et 749 des hommes.

Les concours sont répartis en six catégories principales et 13 sous-catégories, mettant en lumière les innovations dans les domaines de l'aérospatiale, de la robotique, des logiciels et d'autres domaines de pointe.

Comme chaque année, TEKNOFEST propose également de nombreux stands promotionnels et événementiels.

Il y a 116 stands au total, dont 81 de parties prenantes, 11 stands de sponsors, 4 stands d'entreprises et institutions participantes et 20 autres de restauration.

Pendant le festival, des démonstrations de vol avec des véhicules aériens nationaux et indigènes auront également lieu, avec les Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HURKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, Gendarmerie Steel Wings, l'hélicoptère ATAK, Turkish Stars, SOLOTURK et bien d'autres véhicules en vol.

Organisé par la Fondation Turkish Technology Team (T3) et le ministère de l'Industrie et de la Technologie de Turquie, TEKNOFEST se tient chaque année depuis 2018 avec le soutien de dizaines d'organismes gouvernementaux, de partenaires du secteur privé et d'universités.

La Turquie accorde de plus en plus d'importance à la production nationale dans l'industrie de la défense. Sa dépendance étrangère dans ce secteur est passée de 80% en 2000 à 20% en 2022.

Cette augmentation de la production turque s’explique par des motifs économiques, en particulier la réduction des coûts à long terme et la création d’un potentiel d’exportation, mais aussi par des préoccupations en matière de sécurité nationale et d’autonomie stratégique.