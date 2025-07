La Turquie et le Qatar sont deux pays frères qui "veillent l'un sur l'autre" dans les situations les plus difficiles et entretiennent des relations solides à tous les niveaux, a déclaré le chef de la Communication de la présidence turque.

Ankara et Doha "entretiennent de solides relations historiques et culturelles et font preuve d'une coopération exemplaire dans les questions internationales, en plus de leurs relations bilatérales", a déclaré Fahrettin Altun à l'agence de presse qatarie (QNA), ajoutant que ces relations rejaillissent sur la stabilité et la paix dans la région.

Il y a "une communication et une coordination continues" entre Ankara et Doha sur de nombreuses questions, en particulier sur les questions d'ordre politique et les développements régionaux, a déclaré Altun. Les deux pays "ont des visions convergentes sur de nombreuses questions, notamment la Syrie, la Palestine et la Libye", a-t-il ajouté.

Rappelant que c'est au Qatar que le président turc Recep Tayyip Erdogan a effectué son premier voyage officiel après son élection en 2014, Fahrettin Altun a souligné que les relations entre les deux pays se sont institutionnalisées depuis cette année-là, atteignant "une dimension qui façonne aujourd'hui la politique régionale."

Selon lui, la dernière visite de l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani en Turquie a contribué à renforcer l'influence du Qatar et de la Turquie en matière de politique régionale et à promouvoir les relations fraternelles fortes et stratégiques entre les deux pays.

"Nous constatons que cette visite revêt une grande importance en termes de renforcement de la coordination et de la coopération entre Ankara et Doha. Cette visite révèle également la convergence des positions de nos pays sur les questions régionales et internationales", a déclaré Altun.

Il a souligné que les relations turco-qataries "évoluent vers des partenariats plus stratégiques aux niveaux bilatéral, régional et international, et que les relations économiques turco-qataries sont à leur âge d'or".

"Ces relations se développent pour inclure de nouveaux secteurs et de nouveaux accords", a précisé Altun, ajoutant que les deux pays visent à porter le volume de leurs échanges bilatéraux à 5 milliards de dollars.

Le chef de la Communication de la présidence turque a indiqué que les deux pays évaluaient les possibilités d'investissement conjoint dans des pays tiers et qu'il existait des possibilités de coopération dans les domaines des industries lourdes, du tourisme et de l'agriculture.

"Nous sommes convaincus que grâce à ces nouveaux liens de coopération, la collaboration économique entre les deux pays atteindra de nouvelles dimensions", a relevé le responsable turc, ajoutant : "La Turquie et le Qatar ne cesseront de travailler en coordination et en coopération, ce qui contribuera positivement aux relations économiques entre les deux pays".

La guerre Russie-Ukraine

La guerre qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine donne raison à la maxime maintes fois répétée par le président turc Erdogan selon laquelle "le monde est plus grand que cinq", a déclaré Fahrettin Altun, soulignant que la paix, le calme et la prospérité seraient de la plus grande nécessité dans la région.

"La Turquie, en tant que pôle de stabilité face à cette guerre, est l'un des acteurs les plus importants désireux de résoudre les problèmes de la région", a-t-il ajouté, soulignant également qu'Erdogan était en contact permanent avec ses homologues russe et ukrainien.

Décrivant le "dialogue soutenu" qu'Erdogan entretient avec le Russe Vladimir Poutine et l'Ukrainien Volodymyr Zelensky comme une "opportunité de résoudre la crise et d'apaiser les tensions", il a déclaré qu'Ankara continuerait à jouer son rôle de force stabilisatrice "comme cela a été le cas jusqu'à présent."

Altun a également souligné que la crise des réfugiés engendrée par la guerre était l'une des principales priorités de la communauté internationale.

"Nous nous soucions de la tragédie humaine et du problème des réfugiés causés par la guerre en Ukraine, et nous pensons qu'un environnement propice à un cessez-le-feu doit être instauré sans tarder, afin de mettre un terme aux conflits qui entraînent des pertes civiles", a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : "Je tiens à souligner une fois de plus que nous avons mené d'une manière implacable et inlassable nos efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine, et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin".

La Coupe du monde de la FIFA 2022

À propos de la Coupe du monde de la FIFA 2022 qui se déroulera au Qatar, le directeur de la communication de la présidence turque a exprimé : "Nous saluons la première Coupe du monde organisée dans un pays d’Islam, et nous pensons que cet événement, accueilli par le Qatar, sera un succès et que le tournoi renforcera la position du Qatar sur la carte sportive mondiale en tant que destination majeure pour les grands événements sportifs."

Soulignant que la Turquie "a l'expérience" de l'accueil d'événements sportifs internationaux, il a offert l'aide du pays "de toutes les manières possibles", précisant qu’il est convaincu le Qatar organisera un tournoi sans précédent.

Le 2 décembre 2010, le Qatar a obtenu le droit d'accueillir le tournoi le plus prestigieux du football mondial, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022, avec la participation de 32 équipes.