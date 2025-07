L'anneau circulaire de 35 km, qui fêtera son demi-siècle en 2023, est une "ceinture grise que nous voudrions voir transformée en ceinture verte" à l'horizon 2030, a déclaré Mme Hidalgo, qui veut offrir aux 500.000 habitants vivant de part et d'autre de cet axe rapide un "cadre de vie plus harmonieux, plus agréable".

L'ex-candidate socialiste à la présidentielle française est ainsi décidée à tourner la page de son score désastreux du 1er tour (1,74%) en reprenant au plus vite l'initiative et les grands dossiers de son second mandat, qui court jusqu'en 2026.Et ce d'autant plus que son projet de réaménagement de la Tour Eiffel vient de subir deux coups durs, entre le renoncement à l'abattage d'arbres au pied de la Dame de Fer - pour construire des bâtiments - et l'opposition du représentant de l'Etat - le préfet de police de Paris - en raison des reports de circulation anticipés.

Transformer le périphérique, voie empruntée chaque jour par un million d'automobilistes, permettra de retirer 80.000 véhicules de la circulation, selon la Mairie de Paris.

Le périphérique compte aujourd'hui le plus souvent 4 voies par sens de circulation. "Notre objectif, c'est 2 fois 3 voies sur l'ensemble de l'infrastructure", a précisé l'Adjoint aux mobilités de la Maire de Paris David Belliard (Europe Ecologie Les Verts, EELV). Sur le périphérique de Paris, 40% de trajets sont de banlieue à banlieue et 80% des usagers sont non-parisiens, selon la région Ile-de-France.