Des centaines de pèlerins juifs venus des quatre coins du monde ont afflué, mercredi, à la synagogue de la Ghriba, sur l'île de Djerba (gouvernorat de Médenine), station balnéaire située dans le sud-est de la Tunisie, pour prier, allumer des bougies et chanter, entre autres rituels de cette procession juive annuelle.

Le gardien des lieux, Khodeir Hannah, a indiqué dans une déclaration à l’Agence Anadolu (AA) que jusqu'à cet après-midi près de 2 000 visiteurs sont arrivés dans la petite synagogue couverte de faïences, aux colonnes peintes en blanc et bleu.

Près de 4 000 pèlerins en provenance d'une quinzaine de pays, sont attendus pour cet événement religieux incontournable.

Le pèlerinage de la Ghriba est au cœur des traditions des Tunisiens de confession juive, qui ne sont plus que 1 500, majoritairement installés à Djerba.

Albert, un sexagénaire français de confession juive, a déclaré à AA: « ma visite à la synagogue de la Ghriba représente quelque chose de très important pour moi (...). L'année dernière je n'ai pas pu venir, mais cette année j'ai tenu à y être ».

Au cours de la première journée, les pèlerins effectuent plusieurs rituels dans la partie gauche de la synagogue, en allumant des bougies et en inscrivant leurs vœux sur des œufs.

Dans la partie droite de la plus ancienne synagogue d’Afrique, des cérémonies ont lieu, marquées par des youyous et des chants.

Le coup d’envoi du pèlerinage juif de la Ghriba a été donné en présence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, du président de l’association de la Ghriba et chef de la communauté juive de Djerba, Perez Trabelsi, et de l’ex-ministre du tourisme, René Trabelsi, indique un communiqué de la Présidence du gouvernement.

À cette occasion, Bouden a inspecté le dispositif sécuritaire mis en place pour protéger ce site vieux de 2400 ans et déclaré : « Le pèlerinage juif de la Ghriba est une manifestation religieuse majeure et ancienne qui démontre que la Tunisie demeure une terre de paix, de tolérance, d'ouverture et de coexistence ».

De son côté, Perez Trabelsi a exprimé ses « remerciements aux autorités tunisiennes qui ont déployé tous les moyens pour garantir le succès de cette importante manifestation ».

« La forte affluence au pèlerinage juif annonce une saison touristique prometteuse », a ajouté le chef de la communauté juive de Djerba.