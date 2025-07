“Aujourd'hui, les Gazaouis sont devant ce choix, soit mourir de faim, soit mourir sous les balles en essayant de trouver de la nourriture pour leur famille.” C’est ainsi que le communiqué commun de ces 130 ONG débute.

Les ONG demandent la fermeture pure et simple de cette fondation. Depuis le début de la guerre lancée par Israël contre Gaza, la distribution de l’aide était assurée par des ONG internationales dans 400 endroits, la Fondation n’a ouvert que quatre centres de distribution, trois dans le sud de l’enclave et un dans le centre. Il n’y a aucun centre ouvert dans le Nord.

La rareté des points de distribution oblige les Palestiniens affamés à marcher parfois des heures pour atteindre les hangars de la FHG. Le communiqué décrit la réalité de ces distributions d’aide qui se font dans des hangars, avec une seule entrée, et qui sont supervisées par l’armée israélienne dans des conditions dangereuses et dégradantes: “ Là, des milliers de personnes sont libérées dans des enclos chaotiques pour se battre pour des réserves alimentaires limitées. Des enfants orphelins et des personnes qui s'occupent d'eux figurent parmi les morts, et des enfants ont été blessés dans plus de la moitié des attaques contre des civils dans ces zones.”





Depuis son lancement le 27 mai, 500 Palestiniens ont été tués et 4 000 blessés près de ces mêmes centres de distribution, tués par des tirs de l’armée israélienne alors qu’ils se déplaçaient pour aller chercher de la nourriture.

Ces tirs n’ont pas été des faits isolés mais se sont répétés quasiment chaque jour. L'armée israélienne a toujours clamé qu’il s’agissait de tirs de sommation et que cette fondation permet de fournir de l’aide aux Palestiniens sans l’intervention du Hamas.

Le quotidien israélien de gauche Haaretz a contredit cette version, la semaine dernière en publiant les témoignages de soldats israéliens. Selon leurs récits, ils ont reçu l’ordre de tirer sur les foules non armées qui se pressent vers ces centres de distribution, pour les disperser.



“Ceci n’est pas une réponse humanitaire”

Les 130 ONG dénoncent le non-respect par cette fondation privée des normes de base du travail humanitaire, comme le principe de neutralité, l’accès de l’aide pour tous et la protection. Elles dénoncent la violence et le danger qui entourent ces centres de distribution où se rendent malgré tout les Palestiniens affamés par un blocus total de l’aide depuis le 2 mars.

“Ceci n’est pas une réponse humanitaire”, conclut le communiqué, la distribution de la nourriture n’est pas accessible à tous, il manque du fuel et de l’eau potable pour préparer les repas.

Le communiqué commun se termine par un appel aux Etats du monde entier afin qu’ils exigent la fermeture de cette fondation gérée par d’anciens militaires, et afin de permettre le retour des ONG civiles et neutres dans l’enclave.