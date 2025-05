Sous la pleine lune, au sommet d'une colline boisée à Lanjaron, près de Grenade en Espagne, se déroule un rassemblement unique. Des musulmans du monde entier se réunissent pour une nuit de commémoration. C'est une douce soirée de mai. L'air est empli des sons d'un violon, de percussions et des délicates cordes du qanun, un instrument traditionnel du Moyen-Orient. Parmi les mélodies interprétées par cet ensemble, l'une est profondément ancrée dans l'histoire.

Il s'agit du "Madha Morisco". Il renferme l'histoire des Morisques, ces musulmans espagnols forcés de se convertir au christianisme après la Reconquista au XVIe siècle. Ce poème dévotionnel, qui commémore la naissance du prophète Mahomet, a été découvert caché dans une maison à Saragosse, en Espagne, en 1882. Le manuscrit, datant du XVIIe siècle, a été trouvé dans un faux plafond. Le propriétaire de la maison l'avait dissimulé avant d'être expulsé lors de la phase finale de la persécution des Morisques.

L'histoire des Morisques est au cœur de l'héritage andalou. Sans leur courage, la riche culture de l'Espagne islamique aurait pu être perdue à jamais.

Pour comprendre, nous devons revenir à l'année 1492, lorsque Grenade, le dernier bastion musulman en Espagne, est tombée. La capture de la ville par les forces chrétiennes du roi Ferdinand et de la reine Isabelle a marqué la fin de près de huit siècles de domination musulmane.

Au début, les musulmans d'Espagne ont été autorisés à rester sous certaines conditions, mais cette tolérance n'a pas duré longtemps. En 1502, un décret a forcé les musulmans à se convertir au christianisme ou à quitter l'Espagne. Ceux qui sont restés sont devenus connus sous le nom de Morisques, et beaucoup ont continué à pratiquer l'islam en secret.

L'historienne Mercedes Garcia-Arena explique que ce fut le début de l'assimilation forcée. Un effort systématique pour effacer l'identité des Morisques. Ils ont été dépouillés de leur culture, de leur langue et même de leur littérature. Les livres traitant de philosophie, de chroniques historiques et de médecine étaient parfois rendus à leurs propriétaires, tandis que d'autres étaient brûlés.

Malgré cette répression, les Morisques ont trouvé des moyens de résister. Ils écrivaient en "aljamiado" - un script qui utilisait des lettres arabes pour écrire l'espagnol vernaculaire. De cette manière, ils pouvaient préserver leur foi et leurs traditions de manière déguisée. Le manuscrit "Madha Morisco" trouvé lors de la restauration à Saragosse était écrit en "aljamiado". C'était un témoignage de leur ingéniosité.

C'était l'une des méthodes que les Morisques utilisaient pour sauvegarder des éléments de leur culture, leur littérature et leur langue. Parmi ces textes se trouvaient des fictions ou des itinéraires de voyage pour accomplir le Hajj, le pèlerinage islamique obligatoire, ainsi que de courts poèmes, indiquant un mélange des cultures. Garcia-Arena note que la découverte récente de ces textes nous a donné un nouvel aperçu de la résilience des Morisques et de leur lutte silencieuse pour maintenir leur héritage vivant.

Aujourd'hui, cette histoire connaît un renouveau. Les communautés musulmanes, en particulier dans le sud de l'Espagne, renouent avec leurs racines andalouses. Les montagnes des Alpujarras, autrefois un lieu de refuge pour les musulmans au XVe siècle, sont devenues un sanctuaire pour ceux inspirés par l'histoire et la culture andalouses.

Azahara International, un centre communautaire fondé en 2018, est niché dans ces montagnes. Il offre un espace de réflexion et de connexion. La culture andalouse elle-même est un mélange d'influences islamiques et espagnoles, visible dans son architecture, sa langue et sa cuisine. Ce renouveau culturel consiste à redécouvrir et à célébrer cette histoire partagée.

Dina Hind Zarif Cocera, une musulmane espagnole vivant à Grenade, faisait partie de ceux qui ont apprécié écouter le chant 'Madha Morisco' lors de l'événement à Lanjaron. Elle a observé comment de plus en plus de personnes d'origines diverses sont attirées par Grenade, captivées par ce riche héritage culturel.

Ali Keeler, un musicien d'origine britannique maintenant basé à Grenade, trouve également un sens dans ce renouveau. Ali dirige un groupe musical appelé Al Firdaus Ensemble. L'album du groupe, intitulé Noor, qui signifie "lumière" en arabe, fait revivre les voix du passé, réimaginées pour le public d'aujourd'hui. Le groupe a recomposé des vers d'un poème écrit par les Morisques dans leur propre style, partageant l'histoire des Morisques avec des publics à travers les continents.

La force de l'Andalousie perdure. Cette histoire n'est pas seulement quelque chose du passé, elle fait encore partie intégrante de qui nous sommes aujourd'hui. L'histoire des Morisques, leur résilience et leur culture continuent d'inspirer de nombreuses personnes à travers le monde.