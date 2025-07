Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a indiqué que l'un des principaux objectifs stratégiques de la Turquie est d'assurer le maintien de l'accord actuel entre l'Iran et Israël et de prévenir toute violation du cessez-le-feu susceptible de compromettre une paix durable dans la région.

S'exprimant à Ankara, à l’issue de sa rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, lundi dans la capitale turque, M. Fidan a qualifié les relations entre Ankara et Londres de partenariat stratégique, soulignant une convergence d’objectifs sur plusieurs questions clés.

"Nous sommes tous deux membres de l'OTAN, ne faisons pas partie de l'UE, mais entretenons des liens étroits avec l'Europe", a-t-il exprimé.



Actualisation de l'accord de libre-échange

Fidan a souligné la forte coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, de la défense et de la technologie, ajoutant : "Notre volume d'échanges bilatéraux approche progressivement l'objectif de 30 milliards de dollars."



Il a insisté sur les efforts considérables déployés par les deux pays sur cette question et a souligné l’importance de la mise à jour de l'accord de libre-échange existant afin d’ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et d'investissement.



"C'est un objectif que nous poursuivons avec une détermination sans faille ces dernières années", a-t-il ajouté.



Le ministre turc des Affaires étrangères a également souligné les efforts en cours dans le domaine de la défense : "Notre coopération dans le secteur de la défense progresse remarquablement bien. [...] De l’acquisition de l’Eurofighter à d’autres projets communs, nos entreprises et institutions travaillent efficacement", a-t-il déclaré.

Il a, par ailleurs, souligné la convergence des perspectives de politique étrangère des deux pays sur de nombreux dossiers internationaux, notamment la guerre à Gaza, sur la situation en Syrie, en Iran, et en Irak et sur le conflit russo-ukrainien, réaffirmant leur soutien à un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev.



Paix régionale

Revenant sur le conflit israélo-iranien, le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré : "Garantir le respect de l’accord entre l’Iran et Israël, la non-violation du cessez-le-feu et l’instauration d’une paix durable est actuellement l’un de nos objectifs stratégiques les plus importants."

"D’autre part, il est également crucial pour nous de mettre fin à la tragédie de Gaza par un cessez-le-feu et une solution fondée sur la solution à deux États", a-t-il souligné.

Fidan a également remercié M. Lammy pour la décision du Royaume-Uni de lever les sanctions contre la Syrie.

"Ils ont également convenu de se rendre prochainement en Syrie. Il s'agit d'un domaine de coopération important pour nous", a-t-il déclaré, ajoutant que la stabilité et la sécurité en Syrie bénéficieraient non seulement à la région, mais aussi à l'ensemble de la communauté internationale. "Nous poursuivrons notre collaboration dans ce domaine", a-t-il conclu.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également reçu Lammy au complexe présidentiel d'Ankara.