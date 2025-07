Le pays d’Afrique de l’Ouest demande à la plus haute juridiction de l’ONU de rendre des ordonnances d’urgence contre la France concernant l’immeuble, saisi après la condamnation du vice-président équatoguinéen Teodoro Nguema Obiang Mangue pour corruption par la justice française, selon un communiqué de la CIJ relayé par Le figaro.

La Guinée équatoriale voudrait que la cour ordonne à la France de ne pas vendre l’hôtel particulier situé sur la prestigieuse avenue Foch, près de l’Arc de Triomphe à Paris, indique le média français rappelant que le bien en question fait l’objet d’un conflit entre les deux pays depuis plusieurs années.

Les autorités françaises ont saisi la propriété, qui comprend un cinéma, un hammam et des sanitaires en marbre et en or, après avoir condamné Teodoro Obiang en vertu d’une loi visant les fortunes frauduleusement acquises par des dirigeants étrangers, précise la même source.

En 2021, la justice française avait infligé à Teodoro Nguema Obiang Mangue, fils aîné de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale depuis 1979, une peine de trois ans de prison avec sursis et 30 millions d’euros d’amende, rappelle Le figaro.

Dans sa dernière requête auprès de la CIJ, datée du 3 juillet mais publiée par la cour vendredi, la Guinée équatoriale affirme que la police française a pénétré dans la propriété le mois dernier et changé les serrures de plusieurs portes. La Guinée équatoriale demande à la cour d’ordonner à la France de lui donner “un accès immédiat, complet et sans entrave” au bâtiment, précise la même source.

Les autorités françaises n'ont pas encore commenté l'initiative équato-guinéenne.