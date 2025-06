Des pays arabes et musulmans plaident pour un Moyen-Orient sans armes nucléaires

Une vingtaine de pays arabes et musulmans, dont le Qatar, Oman et le Pakistan, ont appelé, lundi, à la création d’une "zone exempte d’armes nucléaires" au Moyen-Orient, au quatrième jour d'une escalade militaire entre Israël et l'Iran.