Selon des chiffres révélés ce jeudi par BFMTV, au moins 13 prêtres et 4 laïcs, dont un surveillant, sont mis en cause pour des faits de nature sexuelle.

Dans le détail, les 40 nouvelles plaintes ont été remises dans la matinée au procureur de Pau, par le collectif des victimes de Bétharram, et mentionnent de nombreuses violences physiques, des piqures avec des seringues, un viol, et des mises à nu.

Lire aussi : Bergerac: François Bayrou à nouveau éclaboussé par un scandale de violences sexuelles

D’après la même source, le porte-parole du collectif, Alain Esquerre, a fait à son arrivée au tribunal judiciaire de Pau le souhait de voir l’institution Notre-Dame de Bétharram, être visée par l’information judiciaire ouverte.

"Le combat ne fait que commencer et ce dossier de Bétharram nous allons le porter haut, fort et je pense qu'il va faire partout en France, jurisprudence", a-t-il par ailleurs déclaré à la sortie du rendez-vous intervenu avec le parquet, ce jeudi.

S’agissant de l’enquête, un homme de 59 ans a été mis en examen et écroué pour des faits de viol aggravé et agression sexuelle aggravée. Les deux autres personnes interpellées au même moment ont, quant à elles, été relâchées au terme de leur garde à vue, les faits pour lesquels elles sont mises en cause étant prescrits.

Pour l’heure, 152 plaintes ont donc été déposées par d’anciens élèves du groupe scolaire Notre-Dame de Bétharram, situé à proximité de Pau, où François Bayrou est toujours maire. Ce dernier est aujourd’hui accusé d’avoir eu connaissance des faits sans jamais les dénoncer, alors même que ses propres enfants y étaient scolarisés et que son épouse y enseignait le catéchisme.

Une enquête a été ouverte en 2024 par le parquet de Pau et permettra de faire la lumière sur ces accusations portant sur des faits intervenus dans le huis clos de cet établissement catholique privé béarnais réputé pour sa rigueur extrême.