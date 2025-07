Malgré son élimination au premier tour de la présidentielle, "rien n'a été tranché" martèle Jean-Luc Mélenchon, le leader de la Nupes (Nouvelle union populaire, écologiste et sociale), lors d'un discours à Sainte-Geneviève-des-Bois, ville pavillonnaire située à 80 km de Paris.

Le 24 avril dernier, les Français ont voté contre la candidate d'extrême droite Marine Le Pen et non pour le chef de l'État sortant, argumente-t-il.

Les législatives sont en ce sens un "troisième tour" de la présidentielle, devant le porter au poste de "Premier ministre" et provoquer une cohabitation, répète-t-il régulièrement.

Pour ces élections, scrutin uninominal majoritaire à deux tours, les sondages donnent la majorité et la gauche au coude-à-coude dimanche. Le parti macronien devrait ensuite se détacher au deuxième tour du 19 juin, mais la majorité absolue à l'Assemblée dont il dispose actuellement n'est pas acquise.

À Sainte-Geneviève-des-Bois, le public présent au rassemblement croit en "la remontada de la gauche et de l'écologie", selon le maire de la ville voisine de Grigny, le communiste Philippe Rio.

L'Essonne, où s'est tenu le rassemblement mardi, incarne les espoirs d'une gauche unie. En 2017, ses différentes composantes n'avaient réussi, séparément, à remporter aucune des dix circonscriptions du département. Cinq ans plus tard, elles espèrent, ensemble, s'inscrire dans le sillage de l'élection présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon, à la faveur d'un très important report des voix de gauche sur sa personne, avait engrangé 7,7 millions de votes (21,9% des suffrages exprimés) au premier tour du principal scrutin français, contre 8,1 millions pour Marine Le Pen (23,1%), ne ratant le second tour face à Emmanuel Macron que pour 400.000 voix.

Dans l'Essonne, il avait même devancé le chef de l'État (28,1% contre 27,6), ravissant jusqu'à 56,8% des voix à Grigny, au taux de pauvreté le plus élevé de France métropolitaine, où les affiches "Mélenchon Premier ministre" sont omniprésentes aujourd'hui.

"Gagnable"

Antoine Léaument, le candidat Nupes de la circonscription, l'estime "gagnable".

Mais quand il monte à la tribune, de timides applaudissements accompagnent sa performance. Jean-Luc Mélenchon, élu plus jeune sénateur de France en Essonne en 1986, désormais septuagénaire, bénéficie d'un soutien plus franc pour son discours à forte tonalité sociale.

"Il parle avec son coeur, il dit les choses crûment", explique à l'AFP Ali, 52 ans, un habitant du quartier se décrivant comme "immigré mais aussi Français". Son ami Mohamed, 39 ans, espère que l'homme politique deviendra "Premier ministre".

Le week-end dernier, Jean-Luc Mélenchon avait créé une polémique en tweetant "la police tue" après que trois policiers eurent abattu la passagère d'une voiture lors d'un refus d'obtempérer supposé à Paris.

Adepte des déclarations clivantes depuis des années, Jean-Luc Mélenchon reste "un candidat populiste aux yeux des Français : discours de proximité teinté de démagogie dans un corps à la fois autoritaire et puissant", décrit Jérémie Peltier, de la Fondation Jean Jaurès.

Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire l'a surnommé le "Chavez gaulois", en référence à l'ex-président socialiste du Venezuela dont il soutient le régime.

Le programme du candidat Mélenchon conduirait la France à "l'humiliation" et à la "faillite", affirmait-il récemment au quotidien Le Figaro.

Jean-Luc Mélenchon prévoit une dépense publique supplémentaire de 250 milliards d'euros, compensée selon lui par "267 milliards en taxes et en cotisations sociales" qu'elle générera.

Quelque 50 milliards d'euros seront investis chaque année dans la "bifurcation écologique" et les services publics, 75 milliards dans la création d'un million d'emplois publics et la revalorisation des fonctionnaires, et 125 milliards d'aides, subventions et redistributions de richesse.

Mais les espoirs de la Nupes sont menacées par l'abstention qui pourrait être record, avec un taux de participation inférieur à 50%, au terme d'une "campagne chloroforme", selon le politiste Vincent Tiberj.

"Quand une élection mobilise peu, ceux qui vont en pâtir sont les électeurs intermittents, les moins riches, les moins diplômés, les catégories populaires", souligne Vincent Tiberj. Soit davantage l'électorat Nupes que celui d'Emmanuel Macron.